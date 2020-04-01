35 нетрезвых водителей выявлено на дорогах Чувашии за два дня

11 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования

В селе Красноармейское в ходе совместного рейда сотрудников ГИБДД и участковых был задержан местный житель, который управлял легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться от сотрудников полиции. В отношении нарушителя составлен материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Днем 11 апреля в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение от граждан, что возле дома по улице Б.Хмельницкого в Чебоксарах нетрезвый водитель увяз в грязи. В ходе проверки данного сообщения командиром взвода ОБ ДПС УМВД России по г.Чебоксары капитаном полиции Сергеем Степановым был задержан 30-летний водитель «Киа-Спектра» с внешними признаками опьянения. От освидетельствования чебоксарец отказался, в отношении него был составлен материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что мужчина сел за руль, будучи лишенным водительских прав за аналогичное правонарушение. У него было изъято своевременно не сданное водительское удостоверение, решается вопрос о привлечении автолюбителя к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии