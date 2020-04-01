Сельхозакадемия стала университетом

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашская сельскохозяйственная академия преобразована в Чувашский государственный аграрный университет. Соответствующий приказ издан Минсельхозом России за подписью замминистра Максима Увайдова, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.

На состоявшейся в конце прошлой недели встрече вице-премьера – министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова с ректором вуза Андреем Макушевым глава ведомства поздравил со значимым решением, отметив, что оно стало возможным благодаря инициативе врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева. Он напомнил, что вопрос о присвоении ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» статуса аграрного университета рассматривался на встрече Олега Алексеевича с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым 18 марта текущего года.

Была выражена надежда, что переименование академии станет дополнительным стимулом в повышении качества подготовки молодых специалистов для агропромышленного комплекса республики, позволит расширить возможности образовательного процесса, повысить конкурентоспособность вуза и имидж аграрного образования.

Опубликовано: 12 апреля 2020 г.


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