Митрополит Варнава призвал верующих не посещать церковные службы на Пасху и Вербное воскресенье

Сегодня врио Главы Чувашии Олег Николаев обсудил с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой проведение важных церковных праздников Вербного воскресения и Пасхи в условиях пандемии коронавируса.

«Верующие люди по традиции на Вербное воскресенье и на Пасху посещают церковные службы. Но в нынешних условиях распространения коронавируса массово собираться в церквях очень опасно», — отметил Николаев.

Было предложено привлечь волонтеров для доставки главного атрибута праздника — освященных веточек вербы — на дом верующим.

«Предложение хорошее и своевременное. Ведь сейчас нельзя без надобности выходить на улицу. И если людям верующим принесут освещенную вербу — это будет для них настоящая радость. А молиться можно дома», — ответил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Прямую трансляцию Пасхального богослужения из Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары можно будет увидеть в эфире Национального телевидения Чувашии.

Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом воздержаться от посещения храмов, обезопасив тем самым себя и своих близких от заболевания коронавирусной инфекцией.