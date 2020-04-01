Митрополит Варнава призвал верующих не посещать церковные службы на Пасху и Вербное воскресенье

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня врио Главы Чувашии Олег Николаев обсудил с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой проведение важных церковных праздников Вербного воскресения и Пасхи в условиях пандемии коронавируса.

«Верующие люди по традиции на Вербное воскресенье и на Пасху посещают церковные службы. Но в нынешних условиях распространения коронавируса массово собираться в церквях очень опасно», — отметил Николаев.

Было предложено привлечь волонтеров для доставки главного атрибута праздника — освященных веточек вербы — на дом верующим.

«Предложение хорошее и своевременное. Ведь сейчас нельзя без надобности выходить на улицу. И если людям верующим принесут освещенную вербу — это будет для них настоящая радость. А молиться можно дома», — ответил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Прямую трансляцию Пасхального богослужения из Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары можно будет увидеть в эфире Национального телевидения Чувашии.

Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом воздержаться от посещения храмов, обезопасив тем самым себя и своих близких от заболевания коронавирусной инфекцией.

 

 

Опубликовано: 9 апреля 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Храм в Вурнарском районе ждет второго рождения
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.