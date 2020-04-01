В Чебоксарах проходят рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции

Предупредили и мам, и пенсионеров

Проверяющие комиссии выявляли также нарушителей обязательного режима самоизоляции, устроив рейд на общественных пространствах Чебоксар.

Первая точка — улица 50 лет Октября. Глава администрации Калининского района Яков Михайлов и сотрудник полиции останавливали горожан и выясняли причину их выхода из дома. Здесь сразу вспомнились видеоролики мэров европейских городов, которые лично ходили по улицам и эмоционально уговаривали жителей вернуться в свои квартиры. В Чебоксарах среди тех, кто направлялся на работу, нарушителей не оказалось, у всех были справки. А пенсионерам старше 65 лет пришлось в очередной раз напомнить, что самоизоляция прежде всего нужна им самим. Однако пенсионеры уверяли, что идут в магазин или аптеку: мол, разрешено указом.

Выгул домашних питомцев тоже уважительная причина для выхода на улицу. Однако молодой человек, который прогуливался с собаками слишком далеко от дома, получил протокол о нарушении указа: выгул домашних питомцев разрешен на расстоянии не более 100 метров.

Еще два протокола составили в новоюжном районе Чебоксар. Среди них оказались горожане, прогуливающиеся по скверу «Овас». На скейт-площадке рядом с торговым центром «Шупашкар» находились катающиеся подростки. Сигнальная лента, которой была огорожена детская игровая зона, не смутила маму, чьи дети играли на площадке, женщина не посчитала такое времяпрепровождение запрещенным.

Стоит отметить, что городские рейды по соблюдению обязательного режима самоизоляции будут проводиться ежедневно.

Фото и видео Анастасии Ковалевой:

Огражденные детские площадки не помеха для прогулок — некоторые родители пренебрегают правилами.