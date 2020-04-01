Сегодня Олег Николаев в режиме прямой линии ответит на вопросы бизнеса

Сегодня врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев проведет прямую линию по вопросам оказания мер поддержки малому и среднему бизнесу для преодоления последствий коронавирусной инфекции.

Вместе с ним в прямом эфире на вопросы предпринимателей ответят заместители председателя правительства Чувашии, министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин и и. о. министра финансов Михаил Ноздряков, а также министр труда и социальной защиты Алена Елизарова.

Трансляция будет идти в группе «Чувашия без паники» в социальной сети ВКонтакте и в эфире Национального телевидения Чувашии. Начало — в 16 часов. А до этого можно оставить вопросы и предложения в комментариях к анонсу прямой линии в группе «Чувашия без паники» ВКонтакте.

…А Оперативный штаб расскажет о борьбе с коронавирусом

Сегодня же в республике пройдет прямая линия рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашии. Первая такая линия, состоявшаяся 2 апреля, показала, что вопросов у граждан по этой злободневной теме великое множество. Поэтому руководитель рабочей группы, заместитель председателя правительства республики Алла Салаева приняла решение продолжить практику прямых линий — до тех пор, пока ситуация с коронавирусной инфекцией не стабилизируется.

Вопросы можно будет задать с 10 до 11 часов по телефону (8352) 26-00-36. Трансляцию прямой линии будет вести Национальное телевидение и Национальное радио Чувашии, а также «Таван Радио». Прямой эфир будет доступен и на сайте ГТРК «Чувашия».