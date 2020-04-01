Гипермаркет строительных товаров закрылся после звонка Николаева

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах, несмотря на особый режим работы торговых центров, продолжали работать некоторые крупные строительные магазины. Один из них закрылся в субботу после того, как с собственниками гипермаркета поговорил по телефону врио Главы Чувашии Олег Николаев. Собственники прислушались к просьбе руководителя региона.

«Сейчас важно обеспечить безопасность жителей республики, а в огромных торговых центрах этого не сделать, — написал на своей страничке в Инстаграм Олег Николаев. — Поэтому подписал указ, который предписывает всем объектам торговли непродовольственными товарами площадью более 500 квадратных метров также прекратить работу до особого распоряжения».
Опубликовано: 7 апреля 2020 г.


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