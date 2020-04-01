Все работающие пенсионеры старше 65 лет с 6 по 19 апреля смогут оформить себе больничный лист

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в условиях пандемии необходимо обеспечить людям пожилого возраста возможность остаться в режиме самоизоляции. А в том случае если «сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих граждан старше 65».

Для оформления больничного листа самим пожилым людям не нужно предоставлять каких-либо документов — данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности в Фонд социального страхования передаст работодатель. Сам листок нетрудоспособности будет оформляться в электронном виде. А выплату сразу за весь период Фонд соцстраха осуществит в течение семи календарных дней со дня открытия больничного.