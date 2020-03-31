А что в стране? Меры против коронавируса

ВОЛГОГРАД. Областной оперативный штаб принял решение приостановить с 1 по 5 апреля работу регулярных межмуниципальных маршрутов, а также общественного транспорта на территории Волгограда и Волжского. На 30 марта в Волгоградской области выявлено четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Под наблюдением находятся почти три тысячи человек.

МОСКВА. Депутат Мосгордумы Александр Козлов призвал жителей столицы не сдавать своих собак в аренду на время самоизоляции. В соцсетях уже появились объявления с предложением взять собаку напрокат. Подобным образом не имеющих четвероногих друзей москвичам предлагают обойти правила самоизоляции, поскольку выгуливать собак в 100 метрах от своего дома не запрещено. «Такая предприимчивость некоторых граждан вызывает вопросы», — сказал депутат. По его мнению, предложения об аренде можно расценивать как незаконную предпринимательскую деятельность и жестокое обращение с животными.

БРЯНСК. Возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19. Подозреваемыми стали мать и сын, 13 марта вернувшиеся из Испании. По прибытии домой они были предупреждены о соблюдении мер карантина, но не сообщили сотрудникам Роспотребнадзора, что живут с двумя родственниками. Взятые у приезжих тесты показали, что оба больны COVID-19. А вскоре выяснилось, что они нарушили требования карантина и самоизоляции, заразив еще четырех человек. Уголовное дело возбуждено по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Максимальное наказание по ней — ограничение свободы на срок до года либо штраф до 80 тысяч рублей.

МЕЖДУ ТЕМ Наказание за безответственное отношение к карантину станет куда более жестким. 31 марта Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Согласно документу, нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое отравление или заболевание людей, карается штрафом в размере 500–700 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет. В случае, если это нарушение повлечет смерть человека, размер штрафа составит от одного до двух миллионов рублей. Также предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Максимальное же наказание — лишение свободы на срок от пяти до семи лет — грозит за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц.

(Обзор событий в стране подготовлен по публикациям «Российской газеты»)