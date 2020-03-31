В чебоксарских дворах закрыли детские площадки

Вслед за столицей страны сигнальные ленточки в полоску появились и на дворовых площадках Чебоксар.

Где-то ими обмотаны отдельно взятые качели — карусели, где-то — вся игровая территория в целом. К обустройству таких ограждений коммунальщики города приступили с 31 марта по поручению заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Владимира Филиппова. Обозначена и цель — чтобы у взрослых не было соблазна отправиться на прогулку с подрастающим поколением.

С распространением вируса коммунальные службы города, конечно, ведут борьбу не только посредством ленточек. Как сообщают в управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары в жилых домах хлорсодержащими препаратами обрабатываются подъезды от входной двери до двери в квартиры, коридоры и холлы, лифтовые кабины, лестничные площадки и марши. Обеззараживают и лестничные перила, почтовые ящики, кнопки лифтов и домофонов. А если влажная уборка в подъезде почему-то не проводится, необходимо обратиться в управление муниципального контроля для проведения проверки. Телефон 23-51-14.

Фото cap.ru: Коммунальщики надеются — эти ленточки тоже станут пусть маленьким, но барьером против распространения коронавируса.