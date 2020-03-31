Аэропорт в Чебоксарах приостановил авиасообщение

Чебоксарский аэропорт с первого апреля приостановил свою работу. Из-за полного прекращения авиаперевозок предприятие ушло в вынужденный простой. О том, как дальше будут работать воздушные ворота республики, говорили в среду в Доме правительства на совещании под руководством врио Главы Чувашии Олега Николаева.

С 28 марта по 30 апреля, напомним, свои рейсы в Чебоксары прекратила авиакомпания «Нордвинд», а с 1 апреля по 31 мая отменила полеты по всем направлениям «Победа». На ее долю приходилось более 85% перевозок в чебоксарском аэропорту, сообщили «СЧ» в пресс-службе Администрации Главы республики.

Такое положение дел заставило воздушную гавань чувашской столицы уйти в вынужденный простой. Из 234 сотрудников аэропорта около 200 человек временно останутся без работы. При этом, как сообщил генеральный директор ООО «Международный аэропорт Чебоксары» Руслан Минаев, им будут оплачивать 2/3 части от оклада согласно трудовому законодательству. На рабочих местах, по его словам, останутся сотрудники охраны, юристы, бухгалтеры и административный персонал — всего порядка 26 человек.

В настоящее время в аэропорту Чебоксар ведут переговоры с авиакомпаниями об открытии рейсов. Вопрос сохранения авиаперевозок в столицу прорабатывают и в региональном Минтрансе: там обратились с запросами в авиакомпании «Сибирь», «Ютейр», «Руслайн», «Уральские авиалинии» и «Ямал». Пока официального ответа от них не получено, но, как заметил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов, «в неофициальной беседе с менеджерами стало известно, что руководство временно приостановило все переговоры и вернется к этой теме после 12 апреля, когда станет ясно, как будут складываться дальнейшие события».

Врио Главы Чувашии Олег Николаев обратил внимание, что функционал чебоксарского аэропорта необходимо сохранить. Подчеркнув, что сложившаяся ситуация — временная, он сообщил, что после стабилизации эпидситуации объемы авиаперевозок восстановятся, а с учетом реконструкции аэропортового комплекса даже возрастут. Со стороны республики шаг навстречу уже сделан — для аэропорта предусмотрены меры поддержки, в частности, отсрочка по арендным платежам.

По окончании весенних месяцев в аэропорту предполагают возобновить все авиаперевозки.

Фото www.cap.ru: Авиасообщение наладится. Нужно лишь дождаться стабилизации эпидситуации.