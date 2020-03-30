План устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Чувашии принимается с учетом ситуации

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В республике разработан план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. О содержании документа рассказал сегодня заместитель Председателя Кабинета Министров министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Иван Моторин.

На заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности он осветил основные моменты плана, разработанного «с учетом складывающейся ситуации». Это обеспечение населения товарами первой необходимости, поддержка оказавшихся в зоне риска отраслей экономики, содействие малому и среднему предпринимательству, общесистемные методы, связанные с оптимизацией и сокращением неэффективных затрат. Среди ключевых направлений было названо также препятствование дестабилизации — мониторинг ситуации на потребительском рынке, в секторах экономики, на рынке труда. Отдельно остановившись на последнем моменте, Иван Моторин отметил – продолжится профессиональное обучение, трудоустройство уволенных работников, предусмотрено возмещение расходов работодателей на частичную оплату труда уволенных работников при их сокращении.

Выслушав доклад, врио Главы Чувашии Олег Николаев порекомендовал не торопиться и отложить принятие плана на сутки, чтобы затем утвердить его с учетом принимаемых на всероссийском уровне документов.

Опубликовано: 31 марта 2020 г.


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