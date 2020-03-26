Олег Николаев: «Мы должны получить другую Чувашию, экономически развитую и комфортную для проживания»

26 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев провел рабочее совещание с генеральным директором ЗАО «Международный центр (фонд) развития регионов» Игорем Меламедом. Стороны обсудили работу над разработкой Стратегии социально-экономического развития республики.

«Вы проводите серьезную аналитическую работу. Ваш опыт и компетенции позволяют мне быть уверенным в том, что в итоге мы получим документ, который поможет нам правильно выстроить стратегию дальнейшего развития республики», — сказал в самом начале встречи Олег Николаев.

«Работа четко организована, у нас есть возможность общения со всеми подразделениями. Два дня мы посещали предприятия республики. И у нас очень хорошие впечатления», — ответил Игорь Меламед.

Он подчеркнул, что Кабинет Министров Чувашии заинтересован в продуктивной работе. Те рабочие группы, которые заняты разработкой Стратегии социально-экономического развития республики, работают «с полной отдачей и энтузиазмом».

«Задача, которую поставил нам Олег Алексеевич – Чувашия должна перестать числиться среди отстающих. Нам нужно максимально ускорять развитие республики, выходить в число передовых субъектов Российской Федерации. И мы будем над этим работать все вместе, единым коллективом», — сказал после совещания в интервью журналистам Игорь Меламед.

«Через реализацию новых проектов мы сможем обеспечить людей новым рабочими местами, как следствие — повысить доходы населения, в целом изменить условия проживания людей на территории Чувашской Республики. В итоге мы должны получить другую Чувашию, экономически развитую и комфортную», — резюмировал Олег Николаев.