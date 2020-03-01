Новый корпус детской инфекционной больницы планируется открыть 1 июня

Сегодня врио Главы республики Олег Николаев посетил с рабочим визитом городскую детскую больницу №2, больше известную, как инфекционная. По его словам, он приехал на стройку нового корпуса, чтобы понять, какие есть проблемы, и какая помощь нужна.

А проблемы, действительно, есть: строительно-монтажные работы на объекте, который возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», выбились из установленных сроков. Дело в том, что когда затеяли реконструкцию больницы, то закупили типовой проект у москвичей, что должно было гарантировать быстрое и качественное возведение корпуса, тем более что он прошел экспертизу еще в 2018 году. Однако оказалось, что привязку к нашей местности проектировщики не сделали, в документации обнаружилось много недоработок. Пришлось вносить корректировки и организовывать новую экспертизу.

«Заказчик принял волевое решение и заключил договор с местной проектной организацией для корректировки проектной документации, — рассказал директор ООО «СМУ-115» Андрей Баринов. — Несмотря на все мытарства, мы непрерывно продолжали строить. Сейчас всё находится на стадии завершения».

Строители уверены, что все сделали правильно: можно было сдать корпус без задержки, но тогда пришлось бы заниматься устранением недоделок уже в работающей клинике. Именно так случилось в одной из подмосковных больниц — в ней уже лечат детей, но вентиляция в помещениях до сих пор не работает. А вентиляция здесь очень сложная: на каждый бокс – отдельные фильтры, чтобы пациенты не заражали друг друга. Сейчас это особенно актуально.

К 10 апреля документация будет готова, и корпус планируется ввести в эксплуатацию уже 1 июня. Правда, сейчас есть необходимость разобраться с претензиями федерального Минздрава, потому что больница должна быть введена в апреле. Но, по словам Олега Николаева – это вопрос решаемый. Он также подчеркнул: «Мы должны полностью освободить главного врача от решения этих проблем, поскольку у нее совсем другие задачи».

Чебоксарская городская больница №2 в республике хорошо известна, в ней доктора спасают от менингита, вирусных гепатитов и прочих серьезных инфекционных заболеваний не только маленьких жителей столицы, но и детей из районов республики. Ежегодно здесь лечится более девяти тысяч ребятишек. В новом корпусе будут очень хорошие условия для маленьких пациентов и их родителей. Всего в нем предусмотрено 50 палат-боксов, полностью оборудованных для лечения.