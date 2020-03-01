Новый корпус детской инфекционной больницы планируется открыть 1 июня

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня врио Главы республики Олег Николаев посетил с рабочим визитом городскую детскую больницу №2, больше известную, как инфекционная. По его словам, он приехал на стройку нового корпуса, чтобы понять, какие есть проблемы, и какая помощь нужна.

А проблемы, действительно, есть: строительно-монтажные работы на объекте, который возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», выбились из установленных сроков. Дело в том, что когда затеяли реконструкцию больницы, то закупили типовой проект у москвичей, что должно было гарантировать быстрое и качественное возведение корпуса, тем более что он прошел экспертизу еще в 2018 году. Однако оказалось, что привязку к нашей местности проектировщики не сделали, в документации обнаружилось много недоработок. Пришлось вносить корректировки и организовывать новую экспертизу.

«Заказчик принял волевое решение и заключил договор с местной проектной организацией для корректировки проектной документации, — рассказал директор ООО «СМУ-115» Андрей Баринов. — Несмотря на все мытарства, мы непрерывно продолжали строить. Сейчас всё находится на стадии завершения».

Строители уверены, что все сделали правильно: можно было сдать корпус без задержки, но тогда пришлось бы заниматься устранением недоделок уже в работающей клинике. Именно так случилось в одной из подмосковных больниц — в ней уже лечат детей, но вентиляция в помещениях до сих пор не работает. А вентиляция здесь очень сложная: на каждый бокс – отдельные фильтры, чтобы пациенты не заражали друг друга. Сейчас это особенно актуально.

К 10 апреля документация будет готова, и корпус планируется ввести в эксплуатацию уже 1 июня. Правда, сейчас есть необходимость разобраться с претензиями федерального Минздрава, потому что больница должна быть введена в апреле. Но, по словам Олега Николаева – это вопрос решаемый. Он также подчеркнул: «Мы должны полностью освободить главного врача от решения этих проблем, поскольку у нее совсем другие задачи».

Чебоксарская городская больница №2 в республике хорошо известна, в ней доктора спасают от менингита, вирусных гепатитов и прочих серьезных инфекционных заболеваний не только маленьких жителей столицы, но и детей из районов республики. Ежегодно здесь лечится более девяти тысяч ребятишек. В новом корпусе будут очень хорошие условия для маленьких пациентов и их родителей. Всего в нем предусмотрено 50 палат-боксов, полностью оборудованных для лечения.

СПРАВКА «СЧ»
— Возведение нового трехэтажного инфекционного корпуса городской детской больницы №2 Минздрава Чувашии началось в сентябре 2018 года. Проектом реконструкции здания стационара предусмотрено увеличение его площади на 4721 кв. м
— На реконструкцию больницы направлено почти полмиллиарда рублей, в том числе почти 90 млн. рублей на оборудование
— В здании инфекционного корпуса будут размещаться боксированные палаты на одну и две койки, душевые, лаборатории, процедурные, помещение подготовки инфузионных систем, буфетная. Каждый бокс имеет входной тамбур, палату, санузел и шлюз при входе в отделение.
Опубликовано: 26 марта 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии возбудитель вируса из Китая не обнаружен
Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.