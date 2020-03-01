Экс-директор ООО «Теплоэнерго» обвиняется в растрате

В Мариинско-Посадском районе после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя ресурсоснабжающей организации.

Установлено,что, будучи генеральным директором ООО «Теплоэнерго», он использовал полученные от граждан коммунальные платежи на другие цели, предоставив в бухгалтерию не соответствующие действительности документы. Общий ущерб, причиненный организации, составил более 100 тысяч рублей. Дело возбуждено полицией по признакам преступления — присвоение или растрата с использованием служебного положения. Идет следствие.