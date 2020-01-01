О проектах, налогах и бесплатных обедах: Комментарии к посланию Президента России

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

заместитель председателя Кабинета министров — министр сельского хозяйства Чувашии:

— Президент России поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Для стимулирования инвестиций, в том числе в сельхозпроизводство, будут предприняты серьезные меры по защите и поощрению капиталовложений. «Напомню, что налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при строительстве производственных объектов должны быть зафиксированы на три года. Эти гарантии инвесторам должны стать нормой закона», — подчеркнул Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

Поддержку должны получить не только крупные проекты, но и инициативы малого и среднего бизнеса. Здесь Президент предложил за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета.

В нынешнем году в АПК республики будет реализовано более 100 инвестиционных проектов, объем инвестиций превысит 5 млрд рублей. Предложенные Президентом страны меры существенно повысят эффективность капиталовложений в сельскохозяйственное производство.

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВ,

глава администрации Вурнарского района:

— В своем Послании Президент Владимир Путин указал основные приоритеты в развитии страны на ближайшие годы. Свое выступление он начал с демографических показателей. Мощная государственная поддержка семьям с детьми значительно помогла увеличению рождаемости в России.

Президент страны поставил реальную задачу — выбраться из демографической ямы. В связи с этим родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 тысяч 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки. В Вурнарском районе в минувшем году родилось 266 детей. Средняя продолжительность жизни населения района составляет 70 лет.

ИННА ИСАЕВА,

депутат Государственного Совета Чувашии, директор чебоксарской гимназии № 5:

— Мы встретили слова Президента Российской Федерации о повышении оплаты труда классным руководителям с большой радостью. Это показатель того, что работа учителей достойно оценивается на федеральном уровне. Вызовы времени требуют от классных руководителей сопровождения ребенка индивидуально, а порой не только ребенка, но и семьи.

Настоящим подарком детям стало обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся младших классов. Уверена, что родители тоже с благодарностью примут подарок властей. И я надеюсь, что сельские школы достойно вступят в программу намного раньше 2023 года.

МИХАИЛ БОГАРАТОВ,

министр физической культуры и спорта Чувашии:

— Президент России предложил конкретные меры по улучшению демографической ситуации в стране, охране материнства и детства. Не могу не отметить, что огромную роль в улучшении демографической ситуации играет развитие массового спорта. Мы видим — первый год реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография», уже приносит положительные плоды. В городах и районах создаются условия для занятия спортом в шаговой доступности.

Сегодня Чувашия входит в число регионов-лидеров по вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Жители республики больше остальных занимаются спортом, меньше курят и употребляют алкоголь. Популяризации спортивного образа жизни содействует реализация проекта «Единый день здоровья и спорта», учрежденного указом Главы республики Михаила Игнатьева. В рамках данного указа раз в месяц все республиканские и муниципальные учреждения предоставляют свои оздоровительные услуги населению бесплатно. Еще одним указом Главы республики с этого года запускается программа бесплатного обучения плаванию всех младших школьников.

РУСЛАН САЙФУТДИНОВ,

выпускающий редактор газеты «Цивильский вестник»:

— Колоссальная поддержка семей с детьми — это, пожалуй, те предложения и решения, которые от главы государства ждали все жители нашей страны. Продление программы материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года и повышение его размера, выплата маткапитала при рождении первенца — эти меры поддержки сегодня реально помогают семьям решить жилищные проблемы и будут помогать в дальнейшем. Хорошим дополнением к маткапиталу стала инициатива Президента предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем с 1 января нынешнего года…