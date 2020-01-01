ТК «Терминал» прогнозирует рост цен на стройматериалы в связи с запуском госпрограммы сельской ипотеки

И предлагает бесплатное хранение и фиксированные цены

Сельская ипотека становится явью — скоро банки приступят к выдаче ипотечных кредитов в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Ипотека для сельских жителей подразумевает выдачу кредитов тем, кто хочет приобрести жилье или построить дом в сельской местности. Программа призвана привлечь в деревню городских жителей и удержать молодежь на селе.

— Озабоченность правительства судьбой села похвальна, — говорит Владислав Никитин, генеральный директор ТК «Терминал» — крупнейшего в республике поставщика стеновых материалов, с помощью которого в регионе в последние годы построены тысячи индивидуальных жилых домов. — По задумке властей, доля жителей деревни должна составлять не менее 25% от всего населения страны. Сомневаюсь, что одна только льготная ипотека позволит достичь этой цели. Эти бы меры лет на 20-25 раньше, когда село еще не совсем захирело. Тем не менее — лучше поздно, чем никогда. Ипотека, уверен, станет серьезным подспорьем для сельчан, мечтающих о строительстве нового жилья.

А как быть с некой настороженностью будущих застройщиков? Безусловно, желающих получить ипотеку будет более чем достаточно: уж очень привлекательны условия — максимальные 3% годовых. Значит, уже весной в один момент на рынок строительных материалов только в Чувашии могут хлынуть сотни миллионов рублей. Чем это чревато — догадаться не трудно.

— Предполагаете, что резкий рост спроса на строительные материалы может подстегнуть цены и выгода от льготной ипотеки может сойти на нет? — предугадывает вопрос Владислав Леонидович. — Безусловно, подобная настороженность небеспочвенна. Но не в случае с «Терминалом», пока мы не намерены переписывать ценники на свой кирпич и газобетон. А чтобы гарантировать фиксированные цены, рекомендуем своим клиентам воспользоваться возможностью бесплатного хранения купленных стройматериалов на наших складах, тогда причин для опасений по поводу возможных скачков цен точно не будет.

Экономию от бесплатного хранения стройматериалов уже успели оценить многие застройщики. Дело в том, что весной, ближе к началу строительного сезона, и летом спрос возрастает — цены на кирпич и газобетон традиционно прибавляют в весе. Значит, нужно покупать зимой по меньшей цене. Только вот на стройплощадку не подъехать, всю округу снегом занесло: где складировать такие объемы товара?

ТК «Терминал» предоставляет услугу бесплатного хранения купленного застройщиками кирпича и блоков на своем складе, где созданы все условия для их надежного хранения. При этом беспокоиться об их цене не стоит: «Терминал» гарантирует сохранение сегодняшней, пока еще низкой, цены на весь период строительства объекта. То есть оплачиваем сегодня, а вывозим позже. И если даже к тому времени кирпич в торговом комплексе заметно подорожает, застройщика это волновать не должно: он-то товар уже оплатил, остается только его вывезти.

Оптовые поставки напрямую с заводов позволяют торговому комплексу устанавливать низкие цены для покупателя, что «не по карману» ни одному магазину или рынку. Здесь заранее позаботились об удовлетворении возможного резкого увеличения спроса на облицовочный кирпич, обеспечены огромные его запасы и широкий ассортимент.

Получатели сельской ипотеки сами могут оценить выгоду от сотрудничества с «Терминалом» — их ждут по адресу: г. Чебоксары, Канашское шоссе, д. 7/1, Альгешево, ТК «Терминал»; тел.: (8-8352) 30-55-10, 30-55-15; www.terminaltk.ru.