За прошедший год водителей автобусов штрафовали 18 тысяч раз

За прошедший год на водителей пассажирского транспорта за нарушение ПДД составлено свыше 18 тысяч административных материалов.

В течение года в целях предупреждения аварийности в сфере пассажирских перевозок и укрепления транспортной дисциплины проводились профилактические рейды «Автобус». По данным УГИБДД МВД по Чувашии, по вине водителей автобусов произошло 77 ДТП, в которых пострадало 113 человек. За год на беспечных водителей, в том числе занятых на перевозках детей, составлено более 18 тысяч административных материалов, из них более 12 тысяч зафиксировано комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. Самые частые из них — превышение скоростного режима, нарушение правил применения ремней безопасности и перевозки людей, непредоставление преимущества пешеходам.

Проверки на дорогах продолжаются. Госавтоинспекция Чувашии призывает водителей общественного транспорта соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что пренебрежение ими может оказаться смертельно опасным. Инспекторы ГИБДД просят и пассажиров с пониманием относиться к проводимым рейдам, так как им приходится ожидать водителей-нарушителей, пока дорожные инспекторы составляют на них протоколы.