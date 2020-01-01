За прошедший год водителей автобусов штрафовали 18 тысяч раз

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

За прошедший год на водителей пассажирского транспорта за нарушение ПДД составлено свыше 18 тысяч административных материалов.

В течение года в целях предупреждения аварийности в сфере пассажирских перевозок и укрепления транспортной дисциплины проводились профилактические рейды «Автобус». По данным УГИБДД МВД по Чувашии, по вине водителей автобусов произошло 77 ДТП, в которых пострадало 113 человек. За год на беспечных водителей, в том числе занятых на перевозках детей, составлено более 18 тысяч административных материалов, из них более 12 тысяч зафиксировано комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. Самые частые из них — превышение скоростного режима, нарушение правил применения ремней безопасности и перевозки людей, непредоставление преимущества пешеходам.

Проверки на дорогах продолжаются. Госавтоинспекция Чувашии призывает водителей общественного транспорта соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что пренебрежение ими может оказаться смертельно опасным. Инспекторы ГИБДД просят и пассажиров с пониманием относиться к проводимым рейдам, так как им приходится ожидать водителей-нарушителей, пока дорожные инспекторы составляют на них протоколы.

Опубликовано: 16 января 2020 г.


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