Чем грозит самовольная реконструкция жилого дома

Нередко собственники жилых домов возводят к ним пристрои, забывая, что любое строительство и реконструкция должны проводиться с соблюдением градостроительных норм.

А легализовать самовольную реконструкцию непросто даже в судебном порядке, напоминают в Управлении Росреестра по Чувашии. Так, Татьяна Светлова (персональные данные изменены), чтобы узаконить самовольную реконструкцию жилого дома, обратилась в районный суд с иском о признании права собственности. И первоначально там удовлетворили ее иск. Поскольку назначенная строительно-техническая экспертиза показала, что конструкции и основание дома не создают угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей.

Однако Верховный суд республики отменил это решение и отказал в удовлетворении иска Светловой. Апелляционная инстанция указала, что по результатам новой экспертизы сохранение дома в реконструированном виде нарушает права смежных землепользователей. Светлова без получения соответствующего разрешения реконструировала свой дом таким образом, что он оказался на расстоянии менее метра от границ участка соседей, а это говорит о несоблюдении градостроительных норм и правил. Эти нарушения при самовольной реконструкции и стали основанием для отказа в удовлетворении иска о признании права собственности на постройку.

В другом случае суд обязал гражданку Меньшову снести пристрой к гаражу, поскольку он был возведен с нарушением требований законодательства, предписывающих строительство хозяйственных строений с отступом не менее чем на один метр от границы смежного земельного участка. В управлении сообщили, что на реконструкцию жилого дома распространяется уведомительный порядок строительства. До начала реконструкции необходимо направить в орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве, а по завершении строительства — уведомление о его окончании. Начинать строительство (реконструкцию) можно только после получения от администрации уведомления о соответствии объекта установленным параметрам и допустимости его размещения на земельном участке. Такие документы в последующем будут необходимы для постановки на кадастровый учет и регистрацию права на реконструированный объект.

Фото m-strana.ru: Владельцы недвижимости редко задумываются о том, что самовольная реконструкция может повлечь для них серьезные негативные последствия.