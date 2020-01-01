Кто и как обманывает пенсионеров

«Где выгоднее, доходнее формировать накопительную часть пенсии? То ли в государственном Пенсионном фонде (ПФР), то ли выбрать один из множества негосударственных (НПФ)», — периодически ломают голову россияне. И переходят из одного в другой, ориентируясь то на надежность государственного, то на заманчивую рекламу частных фондов.

За прошлый год от жителей Чувашии поступило почти 900 заявлений о переходе в ПФР или в НПФ, назвали цифру в Отделении ПФР по Чувашской Республике. В то же время поступают и жалобы от граждан на неправомерный перевод пенсионных накоплений в НПФ. «Случается, человек сам писал заявление и забыл. Но в ряде случаев подтверждается: заявления о переводе были поданы неустановленными лицами, они поддельные. Все жалобы граждан рассматриваются нами совместно с МВД», — сообщила управляющий отделением Роза Кондратьева. В Чувашии по итогам прошлого года зарегистрировано 32 жалобы.

Одновременно обманутые граждане прямиком идут в суд, который может признать договор об обязательном пенсионном страховании недействительным. В Отделение ПФР по Чувашской Республике в прошлом году поступило четыре таких, вступивших в законную силу, решения суда, на основании которых негосударственные пенсионные фонды обязаны вернуть пенсионные накопления предыдущему страховщику.

Между тем масштабы манипуляций с пенсионными деньгами могут быть нешуточными. Вот что сообщала газета «Коммерсант» в номере за 13 сентября 2019 года:

«Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Следствие подозревает, что в 2017–2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тыс. россиян без их ведома из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН». Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей».

Активизируются и мошеннические юридические фирмы, предлагающие жителям старшего поколения платные услуги по составлению обращений в отделения ПФР, обещая заведомо невыполнимое повышение пенсии. Обычно «доброхоты» сначала бесплатно якобы проверяют правильность начисления пенсии. Затем находят «вопиющую ошибку», уверяют, что пенсия занижена, и выражают готовность помочь пенсионеру в борьбе за справедливость, но уже за деньги.

«Услуги таких юристов заключаются в составлении типовых обращений от имени пенсионера. Эти обращения не имеют юридической значимости и практической ценности для гражданина, поскольку заведомо бесперспективны. Получив ответы из ПФР и контролирующих органов об отсутствии оснований для увеличения пенсии, люди, поверившие обещаниям предприимчивых юридических фирм, тщетно пытаются вернуть деньги (18-20 тысяч рублей) за некачественные услуги. Как правило, сделать это достаточно сложно, а пожилым людям — тем более», — предостерегла доверчивых Роза Кондратьева и настоятельно посоветовала всем, имеющим вопросы касательно своей пенсии, пособия и других выплат, входящих в компетенцию ПФР, обращаться за бесплатными консультациями и перерасчетами напрямую к его специалистам.