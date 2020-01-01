УК оштрафована за незапертые подвалы и чердаки жилых домов

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По требованию прокуратуры Красноармейского района руководитель управляющей компании привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания жилых домов.

Проверке подверглись дома в селе Красноармейском. Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства чердачные и подвальные помещения в некоторых многоквартирных домах, расположенных по улицам Ленина и Г. Степанова, имели свободный доступ для посторонних лиц. А это небезопасно для жизни и здоровья граждан, сохранности муниципального имущества и имущества физических лиц. По результатам рассмотрения административного дела, возбужденного прокуратурой, виновное должностное лицо оштрафовано на четыре тысячи рублей, сейчас выявленные нарушения устранены.

Опубликовано: 10 января 2020 г.


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