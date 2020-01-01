Мандарины к Новому году, украденная елка и трезвый Дед Мороз

История республики на страницах «СЧ»

65 лет назад — 26 декабря 1954 года

Правление артели имени Сталина Ишлейского района организует по всякому случаю коллективные вечера за счет колхозных средств.

Таким путем пропито несколько тысяч рублей. Расходы списываются… на фураж. Во время каждой гулянки обычно поднимают председателя колхоза Тереева на «ура».

(Из писем читателей)

57 лет назад — 28 декабря 1962 года

Чебоксарцы вовсю готовятся к новогодним праздникам. Подготовились к ним и столичные магазины.

«В гастрономах, в галантерейных и универсальных магазинах широкий выбор подарков для взрослых. В комплектах галантерейные товары, посуда, фрукты, вино. К празднику в магазины города поступило много колбасных изделий, копченостей, различных кондитерских изделий, мебели, приемников и телевизоров, музыкальных товаров. Коопсбытсекция Чувашпотребсоюза закупила в Грузии 120 т цитрусовых. 20 т мандаринов и 20 т апельсинов поступили в продажу как раз в предновогодние дни.

Н. Петрова».

На снимке: у прилавка в детском универмаге. Фото М. Егорова.

20 лет назад — 28 декабря 1999 года

Пистолеты, ружья, танки, каски и солдатики летят в мусорный контейнер — так завершилась акция «В новый, 2000-й, год — без оружия!» Организаторы — «Интеллектуально-творческое общество молодежи Чувашской Республики» и Министерство образования Чувашии — призвали чебоксарцев и их детей избавиться от игрушечного оружия, чтобы не привыкали с малолетства стрелять и воевать.

«Отклик в массах почин нашел — несколько сотен ребятишек, пришедших с родителями на Красную площадь, сдали в этот день свой боевой арсенал. Один за другим падали в мусорный контейнер автоматы, военные машины — вот так легко да целые армии перешли бы на мирные рельсы.

<…>Всем участникам акции «Прощай, оружие!» сразу же, у контейнера, выдавали талончики, а стоящий неподалеку Дед Мороз обменивал их на календарики, детские книжки и мячики.

Н. Ткаленко».

Фото О. Мальцева

30 декабря 1999 года

Новочебоксарская Снегурочка не дожила до Нового года: снежной фигуре, украшавшей площадку у кинотеатра «Атал», хулиганы снесли голову.

«Но не только это невинное создание привлекло здесь шустряков. Смекалистый народ за ночь «раздел» елку, выкрутил все лампочки и патроны с блестевшей на ней гирлянды. Та же участь постигла в одночасье и елку у спортивного комплекса. А зеленую красавицу с улицы Винокурова, напротив магазина «Спутник», и вовсе унесли. Причем там она росла уже много лет. Срубили под самый корешок».

31 декабря 1999 года

Журналисты решили выяснить у дошколят, каким должен быть настоящий Дед Мороз. Из пятидесяти опрошенных детей трое сказали, что его нет.

«Из тех же, кто его искренне ждет, большинство представляет его добрым, десять ребятишек — богатым, пятеро — веселым, трое — большим. А один пацаненок считает, что, главное, он должен быть не пьяным».