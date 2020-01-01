За новогодним настроением в «Амазонию»

Дед Мороз и все-все-все

Рассказать стишок, спеть новогоднюю песенку, станцевать и получить сладкое угощение от самого настоящего Деда Мороза. В парке «Амазония» в субботу открылась резиденция доброго волшебника.

Все новогодние каникулы Дед Мороз вместе с внучкой Снегурочкой, Медведем и Троллем будут ждать ребят в гости: сказочный теремок будет работать до 7 января с 10 до 15 часов и с 16 до 21 часа.

Каких только зимних забав здесь ни припасено! Рядом с домиком Деда Мороза расположился самый большой каток в республике. Покататься на льду можно с 10 до 22 часов. К услугам — прокат коньков, лыж, «ватрушек» и многое другое.

2 января на сцене катка в 16 часов запланирована игровая программа «Новогоднее путешествие Белки и Мишки». 3 и 6 января — «Новый год в Простоквашино», 7 января — «Рождество с Щелкунчиком».

Каждый день в парке будут проходить всевозможные театрализованные программы, конкурсы и розыгрыши. А с 1 по 7 января в 15 часов детвору ждут детские представления «Сказочный город» и дискотека. В 18 часов начнутся новогодние вечеринки от популярных ведущих нашего города.

Фото cap.ru: Новогоднее настроение появляется уже у входа в терем Деда Мороза.