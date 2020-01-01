Новогодняя елка в детском парке. Чебоксары, 1956 год

Фото Конона Белкова

«Гостеприимно распахнулись ворота Чебоксарского городского детского парка. Поплясали в веселом хороводе ребятишки у огромной нарядной елки, а затем началось катание с ледяной горки на коньках, на санках. Хорошо в зимнем парке!» — так писала газета «Советская Чувашия» в январе 1956 года.

Однако веселый зимний праздник был в стране не всегда… В 1929 году день Рождества был отменен, рождественская елка тоже, а вместе с елкой и Дед Мороз. Любые празднования «поповских обычаев» запрещались, патрули из добровольцев ходили по улицам и заглядывали в окна, проверяя, не светятся ли где огни елок. Однако 28 декабря 1935 года новогодняя елка была возрождена, но в новом качестве — как детская забава, пригодная для юных строителей коммунизма. Интересная заметка под названием «Бал-маскарад» нашлась в январском номере газеты «Красная Чувашия» (предшественницы газеты «Советская Чувашия». — Прим. ред.) за 1936 год: «Когда новогодний маскарад был перенесен, некоторые предсказывали ему печальную участь. Но на самом деле к этому вечеру готовились серьезно. Зрительный зал Дома инженерно-технических работников слегка украшен зеленью и большой горящей звездой». Ни слова о новогодней елке — видать, инициатива до провинции не успела дойти, и символом нового 1936 года в Чебоксарах оставалась пятиконечная звезда.

А в ноябре 1936 года газета писала: «В прошлом году по инициативе тов. Постышева П.П. советским детям были устроены новогодние елки. Такие же елки будут организованы и нынче. В городе Чебоксары уже началась подготовка к организации новогодних елок для детей».

И уже 1 января 1937 года газета публикует репортаж «В ночь перед Новым годом» — о праздновании в звуковом кинотеатре: «Зал, разукрашенный флажками, серебристыми шарами, букетами цветов, создает величие новогодней елки. Она утопает в разноцветных огнях иллюминации, переливается лучами «дед-морозовского» солнца. Как символ блестящей жизни зовет и манит к себе неугомонную молодежь ликующая елка». С тех пор устройство новогодних елок для детей становится обязательным.

Интересно Слева на фотографии мы видим силуэт довольно-таки большого здания — это построенный в 1932 году Дом связи. Место перед ним раньше называлось Базарной площадью, затем с нее были убраны все торговые точки, территория была огорожена и стала называться «площадка против Дома связи». В 1934 году начались работы по ее озеленению — были разбиты цветочные клумбы, посажены деревья, предусматривалось сооружение фонтана, буфетов, детского уголка. Открытие (теперь уже «сада против Дома связи») намечалось к 15-летию Чувашской автономии. Летом 1935 года он открылся, но называться стал садом имени 15-летия Чувашской АССР. А еще через пять лет, в июне 1940 года, состоялось торжественное открытие уже Чебоксарского детского парка культуры и отдыха. С таким названием парк и ушел в историю. Остается добавить, что сегодня место, где стояла елка в детском парке, — это дно Чебоксарского залива.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова