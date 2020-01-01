Расписание движения общественного транспорта в новогодние праздники

В чебоксарской администрации опубликовали расписание движения общественного транспорта в праздничные дни.

В новогоднюю ночь работу автобусов и троллейбусов продлят до трех часов ночи. Городские троллейбусы дополнительно выполнят 101 рейс по 13 основным маршрутам. Автобусы будут курсировать по 11 маршрутам с интервалом движения от 10 до 25 минут. В новогодний рейс выйдут 37 автобусов.

Добраться на общественном транспорте до дома в ночь с 31 декабря по 1 января смогут и жители Новочебоксарска. В Минтрансе республики сообщили, что работа межмуниципальных маршрутов в направлении Чебоксары — Новочебоксарск также будет продлена.

Обратите внимание, что праздничное расписание распространяется на все время каникул. С 1 по 8 января троллейбусы и автобусы в Чебоксарах будут работать по графикам выходного дня.