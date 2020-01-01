Михаил Игнатьев исполнил мечту юного чебоксарца

Груша к новому году

В преддверии Нового года Всероссийский проект «Мечтай со мной» снова запустил акцию, которая помогает многим детям поверить в новогодние чудеса. Дедами Морозами в ней стали и руководители регионов.

26 декабря после Государственного совета под председательством Президента России Владимира Путина, они подходили к красавицам-елкам в Большом Кремлевском дворце и снимали с веток открытки с пожеланиями детей со всей страны. Автором одного из посланий, которое снял с «Елки желаний» Глава Чувашии Михаил Игнатьев был чебоксарский школьник Денис Николаев. А 27 декабря они уже встретились в столице республики.

Денису 14 лет, он учится в школе № 43 и тренируется в секции при спортивной школе имени В.С. Соколова. Обо всем этом Глава Чуваши узнал уже при личной встрече с молодым человеком. В Доме правительства, куда Дениса пригласили на встречу вместе с мамой, Михаил Васильевич поздравил его с наступающим Новым годом и вручил тот самый подарок, о котором мечтал юный спортсмен, — боксерскую грушу. А к ней еще и боксерские перчатки.

— Желаю тебе стать великим спортсменом, чемпионом, как наши прославленные боксеры Валериан Соколов и Валерий Лаптев, — сказал Глава Чувашии. — Главное — много тренироваться, никогда не падать духом, стремиться к цели, и тогда победа обязательно придет.

Всего же в этом году Михаил Игнатьев снял с елки три шара с новогодними мечтами юных жителей Чувашии. Еще двое ребят хотели отправиться в путешествия — в Великий Устюг и Санкт-Петербург. «Обязательно исполним все мечты наших детей», — пообещал Глава Чувашии.