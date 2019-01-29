Чебоксары одержали уверенную победу в конкурсе «Город России. Национальный выбор — 2019»

Вчера подведены итоги интернет – голосования конкурса «Город России. Национальный выбор — 2019«. Как и ожидалось, победу в нем с большим отрывом одержала столица Чувашии.

В общей сложности Чебоксары собрали в рейтинге 270 тысяч голосов, намного опередив занявших второе и третье места Нальчик и Курск. В год 550-летнего юбилея такой результат, конечно особенно приятен – ведь на него сработали голоса тысяч любящих свой город чебоксарцев . Напомним, что Чебоксарам побеждать в этом конкурсе уже доводилось , в 2013 году. Тогда для первого места столице республики понадобилось 167 тысяч голосов.

«Интернет Проект «Город России. Национальный выбор — 2019» без всякого преувеличения стал важным событием года. Конкурс, в котором принимают участие города — административные центры всех регионов Российской Федерации заставил многих наших соотечественников вспомнить историю своей Родины, пробудил интерес к ней, — пишут организаторы проекта на сайте Город-России-рф. — В голосовании приняли участие более 5 миллионов россиян, что свидетельствует о популярности и значимости проекта»