Запущено движение по дороге в мкр. «Солнечный» и проспекту И. Яковлева

По проспекту Ивана Яковлева и по новым дорогам в микрорайоне «Солнечный» в Чебоксарах в субботу поехали автомобили. И если на проспекте открытие было скорее досрочным – там продолжается масштабная реконструкция в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то на улице Асламаса и на бульваре Солнечном оно стало настоящим праздником. Торжественным парадом выстроилась техника, чествовали дорожных строителей, сверкали фейерверки, развевались флаги, а начало движению положили Дед Мороз со Снегурочкой.

Готовность проспекта Ивана Яковлева проверил председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин. Вместе с депутатом Госдумы Леонидом Черкесовым, главой Чебоксар Евгением Кадышевым и главой администрации Алексеем Ладыковым он прошелся по дороге, оценил выполненные работы. Объемы впечатляют: с сентября, когда объект закрыли на реконструкцию, дорогу расширили до шести полос, установили освещение, светофоры, оборудовали пешеходные переходы. Пока общественный транспорт и автомобили запустили без укладки верхнего слоя асфальта. Как отметил Алексей Ладыков, это решение приняли по многочисленным обращениям чебоксарцев.

Зимой работы на проспекте продолжатся. Верхний слой асфальта здесь уложат следующей весной, в мае проложат тротуары, а полностью работы завершат в октябре 2020 года.

Долгожданный праздник – и в микрорайоне «Солнечный». В сжатые сроки по национальному проекту здесь проложили новые дороги. В общей сложности протяженность новых трасс по улице Асламаса и бульвару Солнечному составила более 3,5 км. Строили их три подрядные организации на средства республиканского и городского бюджетов. На эти цели было выделено около 600 млн рублей.

Поблагодарил правительство Чувашии, Михаила Игнатьева за поддержку и выделение необходимого финансирования, Алексей Ладыков отметил: строительство велось в тяжелых условиях. В ходе работ выяснилось, что кольцевая развязка располагается на уровне слияния двух рек: Кувшинки и Кукшума. Этот фактор существенно осложнил процесс, потребовал дополнительных затрат по укладке грунта, дренажу, повлиял на объем работ. Тем не менее, подрядчики со своей работой справились достойно: дорожных строителей и рабочих наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

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