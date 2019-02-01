С 1 января 2020 года бумажную трудовую книжку заменит электронная

В связи с изменениями в Трудовом кодексе уже с 1 января 2020 г. информацию о трудовой деятельности и стаже работников работодатели будут формировать в электронном виде. Привычные всем «бумажные» трудовые книжки смогут сохранить люди, принятые на работу до 31 декабря 2020 года.

А вот на лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 г., трудовые книжки оформляться уже не будут. Сведения о своей трудовой деятельности можно будет получить в Пенсионном фонде России, МФЦ, через Единый портал госуслуг или у работодателя по последнему месту работы.