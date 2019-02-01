Резиденция Деда Мороза в Чебоксарах откроется 28 декабря

Главной площадкой празднования Нового года и Рождества в Чебоксарах является парк культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары (этнокомплекс «Амазония»).

28 декабря в парке на радость детям откроется Резиденция Деда Мороза. Посетить ее можно с 10.00 до 15.00 часов и с 16.00 до 21.00 часов. Главный новогодний персонаж будет ждать посетителей до 7 января 2020 года.

Как сообщает руководство парка, сказочный трон доброго волшебника расположится у новогодней ёлки. Тут дети смогут рассказать Деду Морозу о своих достижениях, прочитать стихи, спеть песни. Вместе с Дедом Морозом с ребятами поиграют внучка Снегурочка и забавный Снеговик.

Резиденция чебоксарского Деда Мороза существует уже более 10 лет. За это время здесь побывали более десятка тысяч гостей со всей страны.

Фото Максима Васильева