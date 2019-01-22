Чувашские фермеры получат субсидии на перевозку сельхозпродукции

Меры поддержки растут

Предложение Министерства сельского хозяйства России внести изменения в постановление правительства, в рамках которого осуществляется субсидирование перевозок сельхозпродукции, фермеры Чувашии приняли с оптимизмом. Ведь новшества предполагают отменить все географические ограничения по отправке грузов, транспортировка которых может быть просубсидирована. Раньше эта мера распространялась на 65 регионов, среди которых Чувашии не было, теперь она будет работать во всех 85 субъектах страны. По мнению главы фермерского хозяйства Андрея Хорошавина, такая мера позволит существенно увеличить объемы экспорта из Чувашии.

— Учитывая, что перед нами сейчас стоит задача повышения экспортного потенциала, — говорит Андрей Васильевич, — у государства должен быть общий подход ко всем регионам. Так, если Краснодар — это портовый регион, хозяйства там продают зерно на 2-3 рубля дороже, чем мы. Потому что у них небольшое плечо до портов, откуда экспортные организации отправляют продукцию за пределы России. Мы проигрываем, так как, чтобы довезти наше зерно до тех же портовых городов, надо проехать немалое расстояние, а это расходы. Субсидирование государством этих расходов позволит нам получать больше прибыли.

Крестьянско-фермерское хозяйство Хорошавина экспортом начало интересоваться еще в 2012-13 годах. Но тогда Андрей Васильевич от услуг экспортеров отказался. «Были запросы от организаций, занимающихся экспортом, на поставку продукции в Европу, — вспоминает Андрей Васильевич. — Я, будучи заинтересованным в получении прибыли, чтобы вложить ее в производство, начал интересоваться закупочными ценами непосредственно у покупателей и понял, что экспортные организации за бесценок скупают продукцию сельхозпроизводителей и, фактически ничего не делая, получают прибыль».

— Я сам начал искать покупателей, размещал объявления на различных сайтах, и у меня появилась своя клиентская база. Научился оформлять документы. И с 2014 года (тогда начались кризисные явления, девальвация, и продажа на экспорт давала максимальную выручку и прибыль, поскольку продавали за евро и доллары) мы стали зарабатывать на экспорте. Причем без посредников.

Сейчас, когда появились импортные пошлины в Европе, закупочная цена на местную продукцию снизилась. После переработки той же полбы в крупу, продукцию стало выгоднее продавать на внутреннем рынке, тем же экспортерам.

По другим культурам (вика, лен, горчица) иная ситуация. Здесь конъюнктура постоянно меняется. Был год, например, кода цены на вику были выше, чем у нас. И на фураж вику экспортировать было выгоднее, нежели у нас продавать на семена. Где-то в 2015 году цена на лен и горчицу упала из-за демпинговых цен, которые установил Казахстан. И, несмотря на то, что местная продукция — более качественная, доведенная до определенных стандартов, напрямую продавать ее стало сложно. Мы отдаем ее сейчас крупным экспортерам в России. Это освобождает нас от рисков по таможенному оформлению и транспортировке, говорит Хорошавин.

Радует Андрея Васильевича, что государство оказывает поддержку инвестпроектам по глубокой переработке сельхозпродукции. «То же зерно мы можем перерабатывать сами и отправлять его на экспорт. Сейчас очень большие объемы зерна высшего качества уходят в Турцию. Благодаря развитому мукомольному производству оттуда уже переработанный продукт из нашего зерна по более высокой цене экспортируют в другие страны. «А это могли бы мы делать и сами. Также мы могли бы продавать не фуражное зерно, а комбикорма и многое другое», — добавил руководитель фермерского хозяйства.

Татьяна Иванова