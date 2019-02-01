Цифровая энергетика на вузовской базе

Там, где есть такие лаборатории, за хорошими кадрами дело не станет

Смоделированная копия-тренажер реально действующей в России цифровой подстанции «Медведевская» энергосистемы инновационного центра «Сколково» — особая гордость Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова. Это целый класс, оборудованный на средства одного из предприятий города и представляющий собой уникальную учебную лабораторию цифрового оборудования и технологий для электрических подстанций.

Несмотря на то, что официальное открытие площадки состоялось только вчера, здесь уже занимаются студенты-магистранты факультета энергетики и электротехники, проводят исследования молодые ученые, а в перспективе смогут повышать свою квалификацию преподаватели и специалисты энергетической отрасли.

Посетил новую лабораторию вуза и Глава Чувашии Михаил Игнатьев. А вместе с ним по учебно-лабораторному комплексу университета прошлись министр образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов, а также депутат Госдумы Леонид Черкесов.

«Наша лаборатория — пример цифровой энергетики будущего, которая сейчас начинает активно развиваться, — объяснял гостям заведующий кафедрой электроснабжения и интеллектуальных энергетических систем Александр Наумов. — Здесь представлено новейшее оборудование, которое установлено в реально работающих энергосистемах. Благодаря этому мы сможем готовить высококлассных специалистов в области цифровой энергетики, что будут востребованы везде, и в первую очередь в нашей республике».

«То, что получилось, превзошло наши ожидания, — добавил выпускник ЧГУ, главный инженер проекта предприятия-разработчика, по совместительству старший преподаватель вуза Алексей Шлёнский. — Взяв за основу известную модель, мы сделали ее универсальной, чтобы в будущем подстроиться под цифровые трансформации, ведь сейчас цифровизация движется огромными темпами…»

Все эти процессы и старается держать на пульсе времени Чувашский госуниверситет, стремясь готовить для электротехнического кластера республики специалистов, которых не нужно переобучать на производстве. К слову, в лабораториях ЧГУ представлено самое современное высокотехнологичное оборудование, какое используется сегодня на предприятиях. Более того, ведущие предприятия республики и сами активно участвуют в создании и оснащении научных и учебно-производственных площадок. Важнейшие из них сегодня сосредоточены в корпусе «В», где и продолжилась экскурсия для высоких гостей.

Куда ни заверни, тут повсюду лаборатории. «Релейная защита», «Электроснабжение», «Моделирование электроэнергетических систем»… — направлений, которые исследуют и осваивают здесь студенты, множество. Только в сфере электроэнергетики в вузе действует порядка 25 лабораторий. Благодаря их созданию в том числе, по словам ректора ЧГУ Андрея Александрова, до 80 процентов выпускников факультета энергетики и электротехники сегодня трудоустраиваются на предприятиях кластера. Большинство из тех, кто обучается в магистратуре, уже работают на высокотехнологичном производстве.

Глава республики, оставшись довольным увиденным, поблагодарил руководство предприятий, вкладывающих огромные инвестиции в совместные с университетом проекты. И обратил внимание, что Минэнерго и Минпромторг страны дают хорошую оценку результативной работе региона по развитию электротехнического кластера…

Однако нельзя не отметить, что при таких широких возможностях подготовки кадров, нашим учебным заведениям, увы, сокращают план на бюджетные места в магистратуру по этому направлению. Между тем талантливые молодые люди, при достаточно высоком уровне образования в местных вузах, уезжают-таки учиться в столичные университеты — эти и другие вопросы обсуждались на круглом столе, состоявшемся после экскурсии. Проблемы «утечки» молодежи в крупные города особенно беспокоят представителей промышленных предприятий, которым бы не хотелось испытывать дефицит кадров.

Фото Олега Мальцева: Как работает защита от замыкания на линиях электропередачи, гостям ЧГУ подробно рассказали в лаборатории цифровой релейной защиты и автоматики.