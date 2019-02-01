Жительница Шумерлинского района отсудила у сестры почти полмиллиона рублей

Яблоком раздора стал договор займа

Две сестры из Шумерлинского района призвали друг друга в ответчики, пытаясь отыграть деньги, которые их поссорили.

Людмила утверждала, что под расписку дала Елене 458 тысяч рублей по 15% годовых, которые та должна была вернуть, но так и не отдала по причине финансовых затруднений. Елена в суде доказывала, что сестра по договору займа должна была передать ей деньги наличными, но не сделала этого, да и вообще фактически сделка не состоялась.

Также она пыталась убедить суд, что из договора займа не следует, что передача денег состоялась непосредственно при его подписании. По ее мнению, хотя в качестве договора и была представлена расписка, но она не подтверждает сделку. В ней не определена форма и порядок передачи денег, не указан факт их получения заемщиком, подтвержденный его личной подписью и датой получения. Формулировка в оспариваемой расписке «взяла деньги» не подтверждает реальную их передачу займодавцем. И посему договор займа считается незаключенным. На этом упорно настаивала Елена.

К какому выводу пришел суд? В силу п. 2 ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или другой документ, удостоверяющий передачу ему займодавцем определенной денежной суммы. А согласно ч. 1 ст. 431 Гражданского кодекса, при толковании условий договора судом принимается во внимание «буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений».

Из содержания расписки и пояснений сторон в судебном заседании установлено, что Елена получила от сестры 458 тысяч рублей под 15% годовых, которые обязалась возвратить. Кроме того, нахождение долгового документа у займодавца подтверждает неисполнение денежного обязательства со стороны заемщика. Оригинал расписки представлен суду Людмилой, и расписка эта, на взгляд суда, содержит все необходимые сведения об участниках сделки и ее предмете.

В итоге суд пришел к выводу, что сами долговые обязательства оформлены участниками займа в соответствии с требованиями закона. Только Елена, заемщик, не выполнила своих обязательств. Потому суд взыскал с нее сумму, которую она задолжала сестре.

А теперь о встречном иске, с которым обратилась Елена. Чтобы освободиться от долгового бремени, именно сам заемщик обязан доказать, что договор займа недействительный. Правильно составленную расписку суд может и не принять в качестве надлежащего доказательства передачи денег, если будет установлено исключительное обстоятельство, которое ставит под сомнение факт реальной передачи денег. Но и здесь ситуация не в пользу заемщицы.

В судебном заседании Елена в какой-то момент разоткровенничалась и пояснила, что действительно получила от сестры указанную сумму денег. И не просто взяла их взаймы, а в счет оплаты своей доли в общей с сестрой квартире (бывшей родительской), которую решила продать Людмиле. Но оговоренная ими сумма стоимости этой доли не устроила Елену, и она не стала переоформлять ее на сестру, хотя деньги, указанные в расписке, в счет стоимости этой доли взяла.

На том и разрешился спор между близкими родственницами, дело выиграла Людмила.

Фото РИА «Новости»: Расписка заемщика, удостоверяющая передачу займодавцем определенной денежной суммы, является подтверждением заключения договора займа.