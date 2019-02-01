Снеговики, елки, медведи…

В центре «Дорисс-парка» установлена необычная белоснежная ель. 25 декабря она соберет вокруг себя юных жителей: здесь пройдет районный конкурс эксклюзивных санок и ледянок «Сказочные санки в новый год летят».

На площади перед АО «ЭЛАРА» появились два арт-объекта — снеговик и медведь. Основу первой скульптуры составляет не снег, а металлический каркас, декорированный мишурой и гирляндами. Глаза и нос-морковка снеговика изготовлены из пластичной полимерной глины. Образ довершает самолет в руке, символизирующий одно из направлений работы предприятия. Всего на создание этой скульптуры ушло около 120 метров гирлянды и около 370 метров мишуры. Медведь, в свою очередь, выполнен из березовых веток, закрепленных на металлическом каркасе.

В этом году в детских садах Чебоксар запланировано около 1400 утренников. Подготовка к ним началась задолго до праздника. Родители мастерили новогодние костюмы, педагоги разрабатывали сказочные сценарии и вместе с дошколятами украшали елку.

На этой неделе в городе начали работать елочные базары. Главные атрибуты новогоднего праздника можно будет приобрести до 31 декабря. Все деревья специально выращиваются в питомниках для встречи Нового года и имеют сертификаты.

Рядом с новогодней елкой у «Шупашкара» появился необычный световой арт-объект «Квартет снеговиков». У каждого снеговика-артиста своя роль: один «играет» на гитаре, другой — на саксофоне, еще два — на контрабасе и трубе. А рядом с веселыми музыкантами установлены микрофон и пюпитр. Световая композиция «Квартет снеговиков» выполнена из металлического каркаса и обтянута световой гирляндой с динамическим эффектом в различных режимах. Высота каждого снеговика — 2,3 м.

По данным пресс-службы администрации г. Чебоксары