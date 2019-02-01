Ровные дороги и умные остановки: В Чебоксарах реализуют национальные проекты

Современный город — это не только чистые улицы, развивающиеся предприятия и строящиеся детские сады, школы. Современный город — это еще и хорошие дороги, слаженная работа общественного транспорта. С 2017 года в Чебоксарах, как и по всей Чувашии, реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Всего на развитие транспортной системы республики до 2024 года намечено выделить не менее 23 млрд рублей, причем немалая часть объектов находится в Чебоксарах.

Помимо повышения комфорта водителей обновление транспортной сети региона должно уменьшить количество аварийно-опасных участков, привести к снижению смертности в результате ДТП (а к 2030 году этот показатель будет стремиться к нулю). Планируется, что в Чебоксарской агломерации к 2024 году доля дорог в нормативном состоянии увеличится до 85%. В этом году в рамках национального проекта в столице Чувашии заменили асфальтобетонное покрытие на девятнадцати участках дорог, всего двадцать километров. Не оставили в стороне и тротуары — их отремонтировали на площади около 42 тыс. кв. м на 83,5 млн руб.

Еще в дни празднования 550-летнего юбилея города открылась отремонтированная пешеходная часть Бульвара аппаратчиков, а в октябре пришел черед проезжей части протяженностью более 325 метров. За четыре месяца подрядчики не только уложили свежий асфальт, но и полностью заменили коммуникации. Автомобилисты оценили, конечно же, и обновление Сугутского моста, построенного еще в 1981 году и находившегося в аварийном состоянии. Пока капитально отремонтирована только половина сооружения, но весной строители вернутся на объект и выполнят обязательства по контракту стоимостью более 181 млн руб. в октябре будущего года. Кроме того, построены две дороги в микрорайоне «Солнечный» (улица Асламаса и Солнечный бульвар), начались работы в микрорайоне «Университетский-2».

К масштабной реконструкции приступили в этом году на проспекте Ивана Яковлева. Стартовав в сентябре, ремонт продлится до ноября 2020 года и пройдет в три этапа: обновление участков от улицы Кукшумской до улицы Ашмарина, от улицы Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе, от кольца по проспекту 9 Пятилетки до улицы Кукшумской. Расширится до шести полос проезжая часть, горожане получат новые тротуары, освещение, светофоры, пешеходные переходы.

В современном городе большое внимание должно уделяться и слаженной работе общественного транспорта. Именно поэтому год назад в Чебоксарах началась транспортная реформа. За прошедший период на смену маленьким маршруткам пришло 155 современных низкопольных автобусов большей вместимости. Движение на дорогах стало более упорядоченным, отмечают в столичной администрации, а аварийность с участием автобусов значительно уменьшилась — на 21%. Порядка прибавило и повсеместное внедрение информационных табло на многолюдных остановках. За год к системе, которая так и называется — «Умная остановка», подключено еще 130 электронных щитов. Они сообщают не только время до прибытия троллейбусов, автобусов и маршруток, но и погоду. Передвигаться по Чебоксарам помогают также мобильное приложение «Умный транспорт» и портал www.buscheb.ru.

Фото Максима Васильева

После реконструкции проспекта И. Яковлева количество полос будет увеличено до шести, вдоль магистрали выстроят тротуарную сеть, оборудуют освещение, светофоры и пешеходные переходы.