Три миллиарда – на чистую воду

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Новый банк развития БРИКС выделяет столице Чувашии Чебоксары более 3 млрд руб. в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», реализуемого республикой совместно с Минстроем России. Чебоксары вошли в этот проект в числе пяти городов Поволжья после сложного конкурсного отбора.
Инвестиции планируется направить на 9 проектов. Будет продолжена реконструкция загородного коллектора города Чебоксары, построены сети водоснабжения и водоотведения в районах индивидуальной застройки, модернизированы 14 канализационных насосных станций и оборудование очистной водопроводной станции «Заовражная», построен отводящий коллектор реки Кайбулка.

Опубликовано: 21 декабря 2019 г.


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