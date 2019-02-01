Три миллиарда – на чистую воду

Новый банк развития БРИКС выделяет столице Чувашии Чебоксары более 3 млрд руб. в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», реализуемого республикой совместно с Минстроем России. Чебоксары вошли в этот проект в числе пяти городов Поволжья после сложного конкурсного отбора.

Инвестиции планируется направить на 9 проектов. Будет продолжена реконструкция загородного коллектора города Чебоксары, построены сети водоснабжения и водоотведения в районах индивидуальной застройки, модернизированы 14 канализационных насосных станций и оборудование очистной водопроводной станции «Заовражная», построен отводящий коллектор реки Кайбулка.