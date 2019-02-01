Планшеты для «скорой»

Оформление документов у медиков на вызове у больного отнимает очень много времени. Особенно остро это понимаешь, когда на счету каждая минута, например, «скорую помощь» вызвали к человеку с инсультом или инфарктом. Ситуацию к лучшему очень сильно меняют автоматизированные рабочие места, когда медикам не приходится вписывать массу данных в карту вызова. И такое оборудование уже есть в республике.

Бригады скорой помощи в Чебоксарах, Новочебоксарске и Цивильске уже несколько лет используют в своей работе планшеты со специальными программами — по сути своей автоматизированные рабочие места.

Благодаря этому медики заполняют карту вызова в электронном виде. Причем еще во время разговора с диспетчером к карте привязывается имя пациента, номер телефона и запись разговора.

Идентификация больного по его фамилии, имени и отчеству, а также дате рождения происходит автоматически из базы фонда обязательного медицинского страхования. В карту вносятся данные паспорта, СНИЛС и страхового полиса. Это высвобождает немало времени. К тому же медики «скорой» могут по своей информационной системе посмотреть карту пациента, в которой указаны данные предыдущих вызовов, если они были. Это позволяет не ошибиться при выставлении диагноза. И оперативно решить вопрос о необходимости госпитализации.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи приобрел еще 89 планшетов, 29 из них оставили в резерве, а остальную технику выдали бригадам в Мариинском Посаде, Козловке, Ядрине, Канаше и еще в шести районных центрах. Пока сотрудники «скорой» обучаются на ней работать и тестируют оборудование.

До конца 2019 года планшеты получат бригады в Алатыре, Шумерле, Порецком и в Красных Четаях. После чего мобильными автоматизированными рабочими местами будут оснащены все 100 выездных бригад скорой медицинской помощи в Чувашии.

Фото cap.ru

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