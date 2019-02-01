Шестеро молодых людей вымогали деньги, отнимали телефоны

Фигурантами уголовного дела стали шестеро молодых людей, от действий которых пострадали десять человек.

Возраст молодых людей, оказавшихся на скамье подсудимых, — от 18 до 22 лет. Они обвиняются в преступлениях по четырем статьям УК РФ, в том числе в вымогательстве. По версии следствия, с 2016 по 2018 год в Чебоксарах, а также в Цивильском и Янтиковском районах злоумышленники, применяя насилие либо угрожая его применением, вымогали у потерпевших деньги, тайно и открыто похищали их, а также другое имущество.

Всего по делу установлено 22 эпизода противоправных действий в отношении десяти потерпевших в возрасте от 15 до 24 лет, семеро из которых проживали в общежитии одного из колледжей. Им был причинен ущерб на общую сумму более 110 тысяч рублей, в частности, похищены четыре мобильных телефона и нетбук. А в отношении одного из потерпевших было совершено аж десять преступлений.

Факты противоправной деятельности обвиняемых вскрылись после того, как они стали вымогать деньги у очередного молодого человека, он и сообщил об этом в правоохранительные органы, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд. С учетом конкретной роли обвиняемых в указанных преступлениях в отношении четверых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один до суда будет под домашним арестом, с другого взята подписка о невыезде.

Как установлено, основная масса преступлений совершалась в отношении учащихся колледжа, а ряд обвиняемых на момент их преступных деяний имели непогашенные судимости, в том числе связанные с хищениями чужого имущества. В связи с этим следователь направил в это учебное учреждение, а также в органы внутренних дел, администрацию города Чебоксары представления, в которых обращено внимание на необходимость повышения эффективности работы по профилактике преступлений и защите прав обучающихся.