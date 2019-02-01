Житель Новочебоксарска выкладывал «хоум-видео» на страницы с общим доступом

Жизнь напоказ

53-летний горожанин, которому подразделением дознания ОМВД России по г. Новочебоксарску предъявлено обвинение в изготовлении и распространении порнографических материалов, попал в поле зрения отдела «К» МВД по Чувашской Республике.

Оперативники установили, что новочебоксарец оказался не просто собирателем «клубнички», которую он скачивал и хранил в социальной сети на страничке, открытой от имени бывшей супруги, но и «режиссером-постановщиком» подобной продукции. Десятки файлов, в деталях и подробностях отражающих их семейную интимную жизнь, пока жена не ушла к другому, были сняты, смонтированы и выложены им на зарубежные сайты для взрослых. Супруге он объяснял, что это освежит и разнообразит их сексуальную жизнь, но та не подозревала, что «половина» готова посвятить в нюансы этой самой их жизни буквально весь мир. К тому же в итоге это не спасло их брак от краха.

По информации дознавателя ОМВД России по г. Новочебоксарску А. Дмитриевой, мужчина полностью признал свою вину в ряде эпизодов создания и распространения незаконных материалов. Правда, до этого он, по его словам, понятия не имел, что его «увлечения» выходят за рамки действующего законодательства. Материалы уголовного дела рассматриваются в Новочебоксарском городском суде.