Огоньки, хлопушки — опасные игрушки

Сложно представить празднование Нового года без петард, фейерверков и бенгальских огней. В праздничную ночь хочется шума и веселья. И, собственно, почему бы не пошуметь, соблюдая при этом технику безопасности.

Да, далеко не все в восторге отэтого словосочетания — оно скучно и диктует много ограничений. На самом деле, если вникнуть в проблему, то ограничения при обращении с огнем и взрывчатыми веществами очень даже разумны, а правила техники безопасности спасут вам здоровье и даже жизнь.

Каждые сутки в Республиканской клинической офтальмологической больнице медики оказывают экстренную помощь полусотне человек. Из них трое-четверо нуждаются в операциях. Это обычно пациенты с травмами глаз. В новогодние праздники число тех, кому срочно нужно спасать зрение, увеличивается. Контактные ожоги, травмы глаз и лица люди получают от петард, хлопушек, фейерверков и даже бенгальских огней. Глаз — орган нежный, достаточно одной искры или крохотной частички окалины, попавшей в него, и вопрос о сохранении зрения будет решаться в операционной.

Главный врач больницы Дмитрий Арсютов уверяет, что врачи окажут помощь на очень высоком уровне. Ежегодно они спасают зрение десяткам людей. Вот только надо ли испытывать судьбу? Дело в том, что даже если медики совершат чудеса и глаз сохранят, то гарантий, что отсроченных последствий после ушиба или проникающего ранения не случится, никто дать не может. Многие люди, зажигая бенгальский огонь или взрывая хлопушку, уверены, что ничего страшного с ними не случится. Но в арсенале доктора большое количество историй, когда людям приходится лечиться годами, просто потому, что один раз «не обошлось». Вот одна история: после взрыва хлопушки человек почувствовал, что в глазу что-то колет, решил, что со временем пройдет: не обращаться же к врачу из-за такой ерунды. Через какое-то время глаз стал болеть и перестал толком видеть. Пришлось идти в больницу — оказалось, внутри глаза шло сильнейшее воспаление…

Как ни странно, но самые опасные — это самые маленькие фейерверки, которые можно держать в руке. Искры и горящие частички от них летят в разные стороны, в том числе и в глаза. Особо опасны такие «огненные игрушки» для детей — у них руки гораздо короче, чем у взрослых, и фейерверк находится близко от лица. К тому же маленькие фейерверки дешевы, и подростки легко могут их купить на карманные деньги.

Большие фейерверки, состоящие из множества зарядов и продающиеся в больших красивых коробках, представляют меньшую опасность. Во-первых, они дорогие и купить их могут не все семьи, не говоря уже о школьниках. Во-вторых, их запуск — дело торжественное, и при этом тщательнее соблюдается техника безопасности.

Нередко люди не видят опасности в бенгальских огнях — мол, тут-то какую травму можно получить? Однако кроме того что бенгальские огни пожароопасны, они при горении выделяют дым, на который может быть аллергия. Поэтому лучше их зажигать на улице. Но и тут надо помнить, что окалина и искры могут травмировать глаза.

И, наконец, еще одна неприятность, которая может случиться, — это пробка от шампанского, попавшая в лицо. Редко, но такое случается. Ушиб глаза может обернуться слепотой. Поэтому, что ни говорите, а техника безопасности в Новый год — это наше все.

Фото RG.ru: Даже безобидные, на первый взгляд, фейерверки могут быть опасны, особенно для детей.