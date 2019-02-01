В Чебоксарах обновили Центр современного искусства

Выставочный зал стал мастерской и лабораторией

Сегодня, 19 декабря, Чувашский художественный музей представляет плоды своего труда по модернизации творческого и выставочного пространства одного из отделов-филиалов. «Точка сбора: ателье современного искусства — стартап Центра современного искусства Чувашского государственного художественного музея» — так называется проект, реализованный на грант Главы Чувашской Республики 2019 года.

Проект инициировал молодой коллектив сотрудников ЦСИ еще при заведующем Владимире Бамбурине. Работать в новом пространстве будет тот же коллектив. Но с другим заведующим. Руководить этим отделом-филиалом ЧГХМ назначен Александр Ильин, который и заканчивал капитальный ремонт, что ощутимо преобразил знакомый всем любителям изящных искусств еще с 1990-х годов Центр современного искусства.

— Здесь были обновлены полы, потолки, заменены окна, приведены в порядок холл и гардеробная. Но главное, здесь появились новые пространства не только для выставок, но и для обучения и самого творчества, — говорит новый заведующий.

Средства гранта позволили к тому же наполнить это пространство новыми смыслами. В концепции проекта были заложены, а теперь и появились в реальности, мастерские и лаборатории для работы и изучения новых видов и жанров изобразительного искусства, а также новых способов взаимодействия Музея и зрительской аудитории. Здесь планируют развивать такие направления как книжная иллюстрация и печатная графика, знакомить детей и взрослых с тем, как создавались произведения, что находятся в фондах музея. По задумке инициаторов теперь здесь — центр по профориентации в области творческих профессий и одновременно исследовательская лаборатория. А у Александра Ильина, который в свое время привлек рекордное в стране количество детей в Новочебоксарский художественный музей, где он директорствовал, в этом деле немалый опыт.

Для нового оформления Центра современного искусства ЧГХМ выбрал работы Элия Белютина «Кричащий. Модуль», которые, как считают здесь, за годы работы филиала стали настоящим символом ЦСИ. Элементы работ этого же художника, создавшего особый художественный стиль, так называемую «модульную живопись», украшают и зону отдыха Центра.

Всех участников презентации проекта в ЦСИ ждет экскурс в Модуль-лаборатории. А это и «Школа юного иллюстратора», что активно развивается в Чувашском художественном музее и объединяет любителей рисовать и читать, и «Кабинет резьбы» с показами традиционного ремесла, и «Мастерская печатной графики» — с обучением искусству линогравюры и других видов эстампа.

В ЦСИ по-прежнему будет действовать Музей-галерея Элли Юрьева, традиционно популяризирующий виды и жанры изобразительного искусства, в которых работал народный художник Чувашии, создатель герба Чувашской Республики. В ней развернута экспресс-выставка эскизов гербов к 550-летию города Чебоксары.

У обновленного Центра появился и свой интернет-ресурс. А посетители, помня о располагавшемся в этом помещении художественном салоне, спрашивают и о нем. Все-таки самое что ни на есть туристическое место. В ЦСИ с некоторой осторожностью, но заверили, что над этим тоже работают.

Так что можно смело поздравить и музей, и город, и республику с новым творческим пространством и пожелать ему счастливого пути!