Московская Олимпиада в воспоминаниях жителей Чувашии

Сколько бы Олимпиад не проходило в нашей стране, их всегда будут сравнивать с первой Олимпиадой-80. Те, кто был на соревнованиях в Москве, помнят все в деталях, даже счет некоторых матчей и цвет формы спортсменов. Более того, многие отмечают необыкновенную атмосферу тех Игр. Мы встретились с несколькими жителями Чувашии, которые тренировали олимпийцев, болели за них на трибунах, снимали и писали об их победах. Какой Олимпиада-80 осталась в их памяти?

Заслуженный работник физической культуры Чувашской Республики и Российской Федерации, судья Всероссийской категории Феликс Михайлов за свою спортивную карьеру был на трех Олимпиадах, правда, в 80-м году в Москве — как главный тренер сборной Вьетнама. Несмотря на то, что все его подопечные тогда установили и свои личные рекорды, и рекорды страны, ни один из вьетнамских пловцов в финал не попал. И уезжали они с некоторой обидой на судей.

— В мужской эстафете 4 по 100 они закончили дистанцию с рекордным для себя результатом, но комиссар соревнований дисквалифицировал команду якобы за нарушение правил соревнований на одном из этапов, и вьетнамская сторона нашла в этом политический смысл. В тот день вьетнамский космонавт полетел в космос, и они решили: чтобы испортить нам праздник, команду дисквалифицировали с этих соревнований, — вспоминал Феликс Михайлов в одном из интервью ГТРК «Чувашия».

Несмотря на вьетнамскую форму и аккредитацию, Феликс Михайлов болел, конечно, за советских спортсменов. Для Владимира Сальникова, нынешнего президента федерации плавания России, дорожка спорткомплекса «Олимпийский» тогда трижды становилась золотой, и его имя не сходило с уст комментаторов и болельщиков. Обо всех победах пловцов, легкоатлетов, волейболистов в ежедневном формате писала наша газета — «Советская Чувашия», и это несмотря на то, что от республики на Московской Олимпиаде не участвовал ни один спортсмен, только тренеры. В Москву на Игры «Советская Чувашия» тогда отправила двух журналистов и фотографа, но большие материалы на полосу газета получала не от них, а от корреспондентов ТАСС.

— По телефону передавали, мы здесь у себя записывали, поэтому слишком большие материалы давать не могли, — часто рассказывал своим коллегам Михаил Иванов. В 2017 году он, фронтовик и «настоящий главред» газеты «Советская Чувашия» с 16-летним стажем, ушел из жизни. А тогда, в 2014 году, за несколько месяцев до Олимпиады в Сочи любил вспоминать о том, как работали в 1980 году. — Ночью сидели, ждали, пока ТАСС пришлет. Мы заканчивали очень поздно — в час ночи домой возвращались, иногда в два часа ночи.

К сожалению, нет сегодня с нами и другого коллеги — спортивного корреспондента «СЧ» Александра Егорова, писавшего уже о зимней Олимпиаде, но любившего рассказывать о том, как он, 20-летний парень, не отрываясь, с утра до вечера и все подряд, смотрел по телевизору Олимпиаду-80.

— 1/32 финала по боксу, боксер Таити против боксера Филиппин. Сидишь, смотришь как завороженный. Первая неделя пролетела махом, потом организм начал пресыщаться, и когда дело дошло до решающих поединков, там я начинал засыпать, — смеялся Саша.

Кстати, олимпийский бокс в 80-м году для телеканала NBC снимал оператор чувашского телевидения Вячеслав Телятов. В музее ГТРК хранится его фирменная куртка, удостоверения, пропуски на ринг и даже сувенирные перчатки.

За финальным поединком нашего Виктора Демьяненко с кубинцем Анхелем Эррерой Вячеслав Телятов следил через видоискатель самой современной на тот момент камеры. Сейчас она тоже стоит в музее ГТРК «Чувашия». После боя оператора попросили еще и записать программу для кубинского телевидения и он смог сфотографироваться с Эррерой, ставшим олимпийским чемпионом.

— Программу записали, перегнали на Кубу. Я вздохнул: делать больше нечего, как будто пространство вокруг освободилось, жизнь потеряла смысл. Все к чему-то стремился, а тут ничего не стало, ни забот, ничего. Одна память осталась надолго, на всю жизнь, — рассказывал кино- и телеоператор ГТРК «Чувашия» Вячеслав Телятов в одном из интервью в 2013 году.

Особые воспоминания об июльских днях 80-го года и у Валерия Гладкова, долгое время возглавлявшего Единую дежурно-диспетчерскую службу Чебоксар. Ему, в то время майору, слушателю военной академии имени Фрунзе, вместе с дочерью удалось попасть на волейбол. Валерий Гладков из всех видов соревнований выбрал именно эти: сам с детства играл в волейбол. А тогда в мужском финале встретились сборные Болгарии и Советского Союза.

— Тогда играли такие игроки: Зайцев был пасующий, Панченко — нападающий, такие ребята были все! На трибунах — спортивная дружеская обстановка. Сначала просто сидели, а потом захватил азарт, особенно, когда наши проигрывали, такой душевный порыв был: ребята, давайте! Слезы на глазах, а потом наши выиграли, — с теплотой вспоминает Валерий Гладков.

…А еще все участники и болельщики Игр с особой теплотой вспоминают церемонию закрытия. Говорят — прощание с олимпийским Мишкой просто невозможно забыть, никто не догадывался, что он улетит со стадиона, и плакали тогда даже мужчины.

Ольга Петрова