Такое яркое шоу обещают любителям эстрады авторы проекта «Ҫичӗ ҫӑлтӑр» (Семь звезд). Знакомя журналистов с его концепцией, они заверили, что этот концерт изменит представление зрителя о чувашской эстраде.

Республиканский зритель уже привык к концертам-«солянкам» артистов чувашской эстрады, состоящим, как правило, из выступлений заявленной звезды и ее друзей. Изменить эту традицию и призван проект «Ҫичӗ ҫӑлтӑр». Концерт, который состоится 24 декабря во Дворце культуры ЧГУ, по словам авторов проекта, будет кардинально отличаться от привычных выступлений чувашских певцов.

В нем выступят семь звезд, каждая из которых имеет свое имя, свою ярко выраженную манеру исполнения и, конечно же, своего зрителя. Но, как уверил режиссер проекта Дмитрий Капустин, это будет выглядеть не как сбор гостей — друзей артиста, а как полноценное мероприятие из семи эпизодов, объединенных одной режиссерской идеей. «Это будет маленькое Евровидение без зрительского голосования. Посмотрев и послушав его, зритель, надеемся, не будет спрашивать, зачем же эти семь звезд (в данном случае Фарида, Вячеслав Христофоров, Вера Кожеманова, Алексей Московский, Елена Иовлева, Полина Борисова, Михаил Араскал) собрались в одно созвездие».