Чтобы подарок был сладким, выбираем его правильно

Как купить новогодний подарочный набор, чтобы не испортить себе и ребенку настроение, на что надо обратить внимание и не растеряться в этом океане красочных коробок, мешочков, корзинок, баночек?

Где вы это купили?

Первое, на что рекомендуют обратить внимание специалисты Роспотребнадзора по Чувашии, — это на место продажи. Лучше всего делать покупки в магазине, супермаркете, торговом центре, где, случись что, можно будет предъявить претензию. Но и здесь надо быть бдительным. Упаковка подарка должна быть целой, без признаков вскрытия, деформации и дефектов.

Информация на упаковке должна быть хорошо читаемой и содержать следующие сведения: наименование подарка; масса, состав, дата фасовки, срок годности и условия хранения; наименование и юридический адрес изготовителя или фасовщика.

Что в волшебном сундучке?

Обычно новогодние подарки набирают из конфет разных производителей, но все равно стоит посмотреть, не оказалось ли там скоропортящихся продуктов: кондитерских изделий с кремом, молочных десертов, йогуртов. Лучшим вариантом будут конфеты и вафли-печенье, содержащие минимум консервантов, красителей, гомогенизированных жиров и масел. Если покупаете подарки для детского сада, то учтите, что в них не должно быть карамелек, кремовых кондитерских изделий, конфет с алкоголем и аллергенами: арахисом, ядер абрикосовой косточки.

Зато в заветный сундучок, если вы сами его заполняете, можно положить шоколад, желейные, вафельные конфеты и конфеты с начинкой из суфле. Порадуют детей вафли, пряники, бисквитное и галетное печенье, а еще мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Так что выбор очень большой.

Вкусно и полезно

Понятно, что большое количество сладостей, съеденных за один присест, никому пользы не принесет, но если «выдавать» их ребенку постепенно, не более 50 граммов в день, проблем со здоровьем у него не возникнет. Если ему нужно ограничить калорийность продуктов, то вместо песочного печенья лучше взять галетное. Оно же подойдет и при проблемах с желудком.

Конфеты предпочтительнее шоколадные, в которых содержится какао-масло, а не его заменитель. Шоколад содержит нужные организму микроэлементы: калий, кальций, магний, фосфор, небольшое количество жирорастворимых витаминов. И еще одно прекрасное лакомство — это зефир и пастила. В них используются полезные белки, пектин, агар-агар и сахар.

МЕЖДУ ТЕМ Полезная безделушка В праздник каждый из нас норовит одарить окружающих сувенирами, потому что так принято. Как правило, эти «знаки внимания» абсолютно бесполезны и валяются по разным ящикам: выкинуть жалко, а передаривать неудобно. «РГ» даже составила рейтинг бессмысленных подарков. В большинстве своем вещи из этого списка действительно лучше не дарить. Недорогие праздничные атрибуты: колпаки, хлопушки, бенгальские свечи, статуэтки покупают, когда непонятно, что подарить, а проявить внимание хочется. Хорошо только то, что срок жизни бенгальских огней или хлопушек недолог. Хуже дело обстоит с фигурками Санта-клаусов, снегурочек, крысок — символа года. Именно они и захламляют наш дом. Выход — не поддаваться «новогоднему психозу». Кухонная утварь и техника вроде бы всегда пригодятся в хозяйстве. Но подарок в виде сковородки или мясорубки, если не обговорить это заранее, может обидеть женщину. У всех праздник, а ей опять к плите. К тому же мясорубка или мультиварка уже может иметься, и вряд ли у одаряемой есть желание их коллекционировать. Сертификат на экстрим. Сертификат на покупку в магазине многих выручает: трудно угадать с кремом или парфюмом, а тут достаточно вручить сертификат, и его обладатель сам все выберет. Но сертификат на услугу может разочаровать, если не знать пристрастий коллеги или родственника. Кому-то противопоказана сауна, кто-то не любит массаж, а кто-то никогда в жизни не решится на прыжок с парашютом. Поэтому риск дело далеко не всегда благородное, поэтому лучше не рисковать с такими подарками.

Фото cloudstatic.eva.ru: Без подарков под елкой Новогодний праздник, несомненно, потерял бы свою прелесть. И, конечно же, никто не хочет разочаровать своих близких неудачной покупкой.