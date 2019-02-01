В Дне здоровья и спорта приняли участие более 160 тысяч жителей Чувашии

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Минспорта подвели итоги очередного Дня здоровья и спорта. В соответствии с Указом Главы Чувашии Михаила Игнатьева, он ежемесячно проводится в республике на протяжении шести лет.

Более 161 тысячи жителей Чувашии в минувшую субботу предпочли провести выходной день с пользой для здоровья. Все республиканские и муниципальные спортивные сооружения в этот день работали бесплатно. Традиционно самыми востребованными оказались плавательные бассейны, тренажерные залы, крытые ледовые катки. К примеру, только сеансы плавания в этот день посетили более 16 тысяч человек.

Кроме того, в субботу в республике прошли 382 массовых физкультурно-спортивных мероприятия, в которых приняли участие более 36 тысяч граждан всех возрастов. Специальные программы были организованы для детей с родителями, пожилых, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья. А в муниципальных центрах тестирования проходил прием нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Опубликовано: 18 декабря 2019 г.


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