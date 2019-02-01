За 10 месяцев 2019 года в Чувашии выдано 11 тысяч 762 ипотечных кредита. Средневзвешенная ставка по ним составила 9,87 процента.

Об этом заявил глава республики Михаил Игнатьев на заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. На совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева обсуждалась реализация нацпроектов «Экология» и «Жилье и городская среда».

Так, по нацпроекту «Экология» в Чувашии реализуется шесть проектов. Общий объем финансирования по ним до 2022 года составит более 3,7 миллиарда рублей. В ближайшие три года в республике планируется провести рекультивацию четырех свалок — в городах Канаш и Ядрин, селах Аликово и Яльчики, а также трех закрытых свалок ТБО в Комсомольском, Мариинско-Посадском и Шемуршинском районах.

Также в рамках нацпроекта стоят задачи по увеличению с 7 процентов до 36 процентов в 2024 году уровня переработки ТКО и повышению числа жителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в сельской местности до 86,7 процента, а в городах — до 98 процентов.

Сергей Кирсанов («РГ»)