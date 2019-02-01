«Память о нас останется в Чувашии навсегда»

В этом году студенты Пензенского государственного университета успешно выступили на прошедшем в Чебоксарах Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчество России – 2019». Студентка института экономики и управления ПГУ Дарья Березина завоевала титул «Первая вице-мисс». А студенту факультета физико-математических и естественных наук Георгию Линнику присудили престижный титул «Мистер интеллект студенчества России». Воспоминаниями о конкурсе Дарья и Георгий поделились с корреспондентом сетевого издания «Пензенская правда».

— Ребята, расскажите о конкурсе, на котором вы, помимо самих себя, представляли Пензенскую область, местное студенчество!

Георгий: Мы готовили два дефиле — национальное и вечернее, творческие номера, самопрезентацию. В национальном дефиле я выходил в костюме пензенских казаков, с нагайкой в руках. Тема казачества мне близка, потому что я родом из Краснодарского края и являюсь кубанским казаком. Если бы не уехал в Пензу, уже есаулом был бы.

Мой творческий номер назывался «Песня некрасовских казаков». Некрасовцы — вольный народ, который был вынужден покинуть пределы России еще в начале XVIII века, они кочевали по Османской империи, а в ХХ веке большая часть вернулась на историческую родину. Поэтому в их одежде, образе много эклектики. От всех взяли понемногу. Мой герой не спит, не ест, все надеется на взаимность со стороны избранницы.

Дарья: Мы тоже долго готовились, творческий номер репетировали с партнером Кириллом Романчаком каждый день в течение двух месяцев. Номер о взаимоотношении мужчины и женщины, который символически назывался «Змеиное чувство», был технически сложным, с поддержкой, акробатическими элементами. Когда мы прогоняли этот танец в Чебоксарах, слышали вздохи в зале: кто-то боялся, что Кирилл меня не поймает. Но у меня сомнений в партнере не было.

— Георгий, существует мнение, мол, подобные соревнования — для девчонок. А вот мужики такой «ерундой» не занимаются. Ну как с танцами. Вы сталкивались с этим предубеждением?

— Ну начнем с того, что танцами я тоже занимаюсь. Народными, в которых демонстрируется сила и ловкость, удаль молодецкая. Что касается конкурса в Чебоксарах, то он позиционировался как творческий, спортивный, интеллектуальный. То есть это было не только про красоту, но и про мужественность и мозги.

— Даша, ваши наряды на конкурсе — это что-то невероятное…

— На финальном дефиле я надела белое платье с перьями, а на национальном — костюм ансамбля «Казачья застава». Большое спасибо художественному руководителю ансамбля Андрею Сугоняку — костюм необыкновенно красивый. Мы расшили его лентами, добавили камней. Каждый год в Пензе проблема с национальными костюмами, потому что мы не славимся мехами и камнями. И каждый год немного проигрываем, например, Башкирии. В этот раз хотелось все сделать по максимуму.

— Что запомнилось и понравилось, помимо конкурсной программы?

Дарья: Благотворительная акция «Посади 550 деревьев». В этом году городу Чебоксары исполнилось 550 лет, и мы вместе с организаторами и волонтерами высадили ели. Теперь память о нас останется в Чувашии навсегда.

Георгий: Мне понравились сами участники конкурса и та дружеская и творческая атмосфера, которая там царила…

Марьям Енгалычева (печатается в сокращении)

Фото pravda-news.ru: О Чебоксарах у Дарьи и Георгия остались самые яркие воспоминания.