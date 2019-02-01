Сквер на набережной

Фото из архива ЧГИГН

«У чебоксарцев есть излюбленное место отдыха — бульвар на берегу Волги. Но он пришел в полное запустение. Имеющийся там, напротив кинотеатра, сквер содержится взаперти, чтобы люди туда не ходили, ворота крепко заколочены», — писала в мае 1949 года газета «Красная Чувашия» (с января 1952 года «Советская Чувашия»).

Через три года, в июне 1952 года, здесь был торжественно открыт памятник классику чувашской поэзии Константину Иванову, и безликое «против кинотеатра» сменилось на «имени Константина Иванова». В январе 1953 года газета писала: «Благоустроена набережная реки Волги, где построена железобетонная балюстрада. Здесь высажены многолетние деревья, устроены цветники, территория набережной заасфальтирована».

На фотографии сквер примерно через год после открытия памятника — действительно заасфальтирована была только набережная. Белая балюстрада со временем протянется до стен тюрьмы, но пока она была построена только вдоль сквера, и украшение балюстрады — беседка — было еще в проекте. Ротонда, так ее еще называют, будет построена только в 1955 году, но место уже готово — на фото вдали, слева от дерева.

В конце лета того же 1955 года набережная приобретет знакомый (увы, теперь только по старым фотографиям) вид: сквер имени К. Иванова и скверик у Дома крестьянина будут объединены такой же белоснежной балюстрадой, вход на набережную со стороны улицы Розы Люксембург украсят колонны со светильниками, в центре всего этого появится фонтан.

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В начале 1950-х годов «злачных мест» в городе было немного. К примеру, перед первомайскими праздниками 1952 года Чебоксарский трест столовых сообщал, что 30 апреля, 1 и 2 мая «чайная № 2 (при доме колхозника), чайная № 3 (при гостинице), чайная № 12 (улица Ленина, д. 3) работают с 8 до 24 часов, а ресторан (улица Карла Маркса, д. 3) и кафе № 1 (берег Волги) — с 12 часов дня до 4 часов утра».

Справа от памятника в глубине сквера стоит одноэтажное деревянное здание — это и есть кафе № 1. Казалось бы, какое отношение оно имеет к основоположнику чувашской художественной литературы? Имеет. Еще в 1940 году выставка, посвященная 50-летию поэта, была преобразована в постоянный Чувашский литературный музей имени К.В. Иванова. Музей размещался в научно-исследовательском институте языка, литературы и истории, а в декабре 1957 года, после реконструкции здания кафе, переехал сюда.

Летом 1963 года газета писала: «Есть еще один небольшой домик, который привлекает внимание гостей. Он стоит на набережной близ памятника классику чувашской литературы Константину Васильевичу Иванову. У входа надпись: «Литературный музей К.В. Иванова». В марте 1965 года музей переехал в старинный дом на перекрестке улиц Плеханова и Ленинградская, в начале 1980-х годов — в здание на улице Ленинградской, там и находится по сей день.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова