29-летний житель Ибресинского района осужден за убийство отца

К 12 годам лишения свободы приговорен житель поселка Тарнвар Ибресинского района, причинивший своему отцу тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Сентябрьской ночью этого года 29-летний сельчанин, будучи пьяным, в одной из квартир дома по улице Сельхозтехники поселка Ибреси, в ходе застолья поссорился с отцом и жестоко избил его. От полученных травм 59-летний мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Вынося приговор суд учел, что фигурант дела неоднократно привлекался к уголовной ответственности, преступление совершил, находясь под административным надзором, характеризуется отрицательно. Назначенное наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.