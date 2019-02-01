29-летний житель Ибресинского района осужден за убийство отца

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

К 12 годам лишения свободы приговорен житель поселка Тарнвар Ибресинского района, причинивший своему отцу тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Сентябрьской ночью этого года 29-летний сельчанин, будучи пьяным, в одной из квартир дома по улице Сельхозтехники поселка Ибреси, в ходе застолья поссорился с отцом и жестоко избил его. От полученных травм 59-летний мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Вынося приговор суд учел, что фигурант дела неоднократно привлекался к уголовной ответственности, преступление совершил, находясь под административным надзором, характеризуется отрицательно. Назначенное наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

Опубликовано: 17 декабря 2019 г.


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