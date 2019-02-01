Житель Козловки помешал другу сесть за руль пьяным, но в таком же состоянии поехал сам

Железная логика

Дело было в Козловке. Друзья встретились в кафе, крепко выпили, а потом один засобирался домой на машине своих родственников, которой пользуется с их разрешения. Но товарищ уберег его от беды, отобрав ключи от машины.

Бдительного горожанина можно было бы похвалить за заботу о друге и законопослушное поведение, если бы некоторое время спустя, после ухода приятеля, 23-летний житель Козловки сам не уселся за руль пьяным. Причем воспользовался той самой «Ладой Грантой», на которой не дал уехать собутыльнику. В состоянии ничуть не трезвее, чем тот, кто в итоге отправился домой пешком…

Через некоторое время водитель спохватился, что «железного коня» нет, но про эпизод с ключами напрочь забыл и позвонил в полицию. На поиски угнанной легковушки выехали все постовые наряды города, включая инспектора ДПС отделения ГИБДД ОМВД России по Козловскому району лейтенанта полиции Владимира Людкова. В ходе плана «Перехват» именно страж дорог заметил «Ладу Гранту» на улице Карла Маркса в Козловке и задержал угонщика.

Местный житель не отказался пройти медицинское освидетельствование, но с результатами алкотестера, показавшего значительную степень алкогольного опьянения, не согласился. Дополнительно молодого человека обследовали в больнице.

По факту неправомерного завладения транспортным средством подразделением дознания районного отдела полиции было возбуждено уголовное дело.