Водитель сломал ногу, пытаясь остановить самовольно поехавшую «Газель»

Чебоксарец, доставивший груз к магазину на улице Гузовского, находился в фургоне, когда почувствовал, что машина тронулась с места.

50-летний водитель, который, по всей видимости, не предпринял все необходимые меры для исключения такой ситуации, спрыгнул с грузовика, но очень неудачно — его доставили в больницу с переломом ноги. А покатившийся ГАЗ, к счастью, особо не набрал ходу и лишь слегка задел припаркованную у тротуара «Хонду».

Водители нередко пренебрегают мерами против самопроизвольного движения транспортных средств, а это может быть крайне опасным. Вспомнить хотя бы трагедию с молоковозом месяц назад в Комсомольском районе. Откатившийся назад СуперМАЗ переехал через 21-летнего шофера, который приступил к ремонту грузового авто, не закрепив его должным образом.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии: Хорошо еще, что угол наклона в этом месте был небольшой и груженая машина не смогла особо разогнаться.